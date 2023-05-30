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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مادورو ودا سيلفا يهاجمان الولايات المتحدة بسبب العقوبات على فنزويلا

مادورو ولولا دا سيلفا
مادورو ولولا دا سيلفا

انتقد الرئيسان الفنزويلي نيكولاس مادورو والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سيلفا، الاثنين، الولايات المتحدة في لقائهما الثنائي، واصفين الإجراءات العقابية التي تفرضها واشنطن على حلفائهما بغير العادلة.

 وقال مادورو إن العقوبات الامريكية المفروضة على فنزويلا يجب أن تعمل قمة أمريكا الجنوبية الإقليمية في برازيليا على إزالتها.

فيما دعا لولا دا سيلفا واشنطن إلى الامتناع عن فرض عقوبات 'مبالغ فيها للغاية' منتقدا الحكومة الامريكية لإنكارها شرعية حليفه الرئيس الفنزويلي اليساري مادورو، الذي تعتبره واشنطن زعيمًا استبداديًا لم يسمح بإجراء انتخابات حرة.

كان مادورو في أول زيارة له للبرازيل منذ عام 2015 مستفيدًا من العلاقات الدافئة قبل أن يجتمع 11 رئيسًا من أمريكا الجنوبية في برازيليا يوم الثلاثاء.

كما قال الرئيس الفنزويلي إن بلاده تريد أن تكون جزءًا من مجموعة البريكس من الدول الناشئة الرائدة ، والتي قال لولا إنه سيفضلها شخصيًا.

كان الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتشدد جايير بولسونارو قد منع مادورو من دخول البرازيل عندما تولى منصبه في عام 2019 ، وهو إجراء رفعه لولا عندما عاد إلى السلطة هذا العام.

وقال لولا في مؤتمر صحفي مشترك 'نحن نعيش لحظة تاريخية ... من الصعب تصديق أن سنوات عديدة مرت دون حوار مع جار نتشارك معه منطقة الأمازون'.

قال مسؤولون برازيليون إن من بين القضايا المطروحة على جدول أعمالهم الديون الكبيرة التي أطلقتها فنزويلا مع بنك التنمية الوطني البرازيلي. وأضافوا أن وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد من المقرر أن يجتمع مع مادورو ولولا ، ورئيس شركة النفط الحكومية بتروبراس ، جان بول براتيس.

وقال لولا إنه جادل مع الولايات المتحدة وزملائه الديمقراطيين الاجتماعيين حول شرعية مادورو و '900 عقوبة' تواجه فنزويلا. وقال 'أعتقد أنه من العبث حقا أنهم ينكرون أن مادورو هو رئيس فنزويلا'.

سيناقش رؤساء أمريكا الجنوبية ، جميعهم باستثناء بيرو ، إطلاق كتلة تعاون بدلاً من اتحاد أمم أمريكا الجنوبية المنحل ، والذي تم إنشاؤه في عام 2008 أثناء الرئاسة السابقة لولا مع القادة اليساريين في زمن فنزويلا والأرجنتين ، هوغو شافيز و. كريستينا كيرشنر ، على التوالي.

وتعثرت المنظمة عندما انتخبت عدة دول في أمريكا الجنوبية حكومات يمينية ، مما تسبب في انشقاقات دبلوماسية في القارة.

 

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