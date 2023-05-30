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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوامر إخلاء إلزامية لآلاف المنازل شرق كندا

صدى البلد

أدى حريق غابات في مدينة هاليفاكس شرقي كندا إلى أوامر إخلاء إلزامية لآلاف المنازل ، وقال المسؤولون إن السكان لن يُسمح لهم بالعودة حتى نصحتهم السلطات البلدية.

وقال مايك سافاج ، عمدة هاليفاكس ، إن عمليات الإجلاء أثرت على حوالي 18 ألف شخص.

الأوامر الصادرة تغطي مناطق هاموندس بلينز وتانتالون العليا وبوكوك، هذه المجتمعات في الضواحي هي موطن لكثير من عمال المدينة وتقع على بعد حوالي 15 ميلاً من هاليفاكس. 

وترك سكان الأحياء المجاورة ، التي تحيط بها الغابات ، قلقين طوال الليل.

وصف رئيس الوزراء جاستن ترودو في موقع تويتر يوم الاثنين حالة حرائق الغابات في مقاطعة نوفا سكوشا ، حيث تقع هاليفاكس ، بأنها 'خطيرة للغاية' ، وقال إن حكومته مستعدة لتقديم أي مساعدة إذا لزم الأمر.

وقال مسؤولون إن حرائق الغابات أدت أيضًا إلى إخلاء حوالي 400 منزل في مقاطعة نيو برونزويك خلال عطلة نهاية الأسبوع. قال رئيس بلدية سانت أندروز ، نيو برونزويك براد هندرسون ، يوم الإثنين ، إنه على الرغم من إحراز تقدم ، إلا أن الحريق لا يزال تحت السيطرة.

وقال ديف ميلدرم نائب رئيس قسم الإطفاء والطوارئ الإقليمي في هاليفاكس للصحفيين صباح الاثنين إن الحريق لا يزال مستمرا في منطقة تانتالون وسهول هاموندز. ومازال التحقيق جاريا فى سبب الحريق ولم ترد انباء عن سقوط قتلى او جرحى.

وقال ميلدرم إن نحو 100 من رجال الإطفاء كافحوا الحرائق خلال الليل ، وقال إن طواقم الطوارئ ستعمل كثيرا 'لأيام عديدة' مقبلة.

وأعلنت المدينة حالة الطوارئ المحلية في وقت متأخر يوم الأحد بعد أن تسبب حريق الغابات في عمليات إخلاء وانقطاع التيار الكهربائي ، كما أغلقت السلطات عدة مدارس.

أدى الحريق الهائل ، الذي ساعدته الرياح القوية والأخشاب الجافة ، إلى إتلاف عشرات المنازل وإعاقة خدمات الإنقاذ. وقالت البلدية إن حالة الطوارئ ستكون سارية المفعول لمدة سبعة أيام ، ما لم يتم رفعها أو تمديدها.

وتعاملت مقاطعتا ألبرتا وكولومبيا البريطانية بغرب كندا أيضًا مع ربيع دافئ بشكل غير عادي هذا العام أدى إلى اندلاع عدة حرائق غابات خرجت عن السيطرة ، مما أدى إلى خفض إنتاج النفط والغاز. لكن تمت السيطرة على معظم تلك الحرائق منذ ذلك الحين ، مما ساعد على استئناف إنتاج النفط والغاز.

في مقاطعة ألبرتا الرئيسية المنتجة للنفط ، استمرت حدة واحدة من أكثر مواسم حرائق الغابات تحديًا منذ سنوات في التراجع ، مما سمح لمنتجي النفط والغاز باستئناف الإنتاج الذي أغلقوه مؤقتًا بحذر.

قالت شركة Crescent Point Energy (CPG.TO) إنها أعادت 45 ألف برميل من المكافئ النفطي للإنتاج الذي كانت قد أوقفته سابقًا ، في حين قالت شركة Paramount Resources (POU.TO) إنها أعادت معظم الإنتاج الذي كانت قد خفضته بسبب الحرائق.

انقطاع التيار الكهربائى جاستن ترودو حرائق الغابات شرق كندا عمليات الإجلاء

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