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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: سلاح الجو دمر أكثر من 20 مسيرة في هجوم روسي

درون
درون

أفاد مسؤولون أن سلاح الجو الأوكراني دمر أكثر من 20 مسيرة في هجوم روسي على كييف ليل الاثنين.

وأصيبت امرأة بجروح في كييف خلال الهجوم الروسي الجديد الذي استهدف بأعداد كبيرة من المسيّرات العاصمة الأوكرانية ليل الاثنين، بحسب ما أعلن رئيس بلدية المدينة، فيتالي كليتشكو.

وقال كليتشكو في منشور على تطبيق تليغرام إنّ القوات الروسية شنّت على كييف "هجوماً ضخماً" بالمسيّرات، ما أسفر عن إصابة شابة تبلغ من العمر 27 عاماً بجروح استدعت نقلها إلى المستشفى.

من جهتها، قالت الإدارة العسكرية والمدينة للعاصمة إنّ إصابة الشابة "متوسّطة" الخطورة، وقد نجمت عن سقوط حطام على حيّ هولوسييفسكي في جنوب العاصمة.

وأضافت أنّ هذا الهجوم الليلي تمّ بواسطة طائرات مسيّرة، مشيرة إلى أنّ سقوط مزيد من الحطام على أنحاء أخرى من العاصمة تسبّب باندلاع حريق في منزل بحيّ دارنيتسكي (في جنوب كييف)، واحتراق ثلاث سيارات في حي بيشيرسكي (بوسط العاصمة).

وبحسب كليتشكو، فإنّ الهجوم أسفر عن تضرّر مبنى مؤلّف من طبقات عدّة في حيّ هولوسييفسكي.

وقال رئيس البلدية مخاطباً سكّان العاصمة: "هجوم ضخم. احتموا!".

وطوال الليل دوّت صفارات الإنذار في كييف، وكذلك في تشيركاسي (وسط) وكيروفوهراد وميكولايف وخيرسون (جنوبا)، لتحذير السكّان من غارات جوية تستهدف هذه المدن.

ويأتي هذا الهجوم على كييف غداة هجوم ليلي مماثل استهدف العاصمة الأوكرانية.

وقبيل الهجوم المذكور بعدة ساعات، استهدف قصف صاروخي روسي المدينة في وضح النهار، على غير العادة، وأثار حالة من الذعر في صفوف السكّان الذين هرعوا إلى الملاجئ ومحطات المترو للاحتماء منه.

وحول تفاصيل هجوم الأحد، أكدت أوكرانيا أنها صدت ليلا "هجوم المسيرات الأكبر" الذي يستهدف كييف "منذ بدء الهجوم الروسي.

وأوضح الجيش أنه أسقط 52 من 54 من هذه المسيرات المتفجرة التي أرسلتها موسكو، من بينها "أكثر من 40" في أجواء العاصمة.

وتحدث سلاح الجو الأوكراني عبر تليغرام عن "رصد عدد قياسي من المسيرات المتفجرة بلغ 54"، مؤكدا أنه "دمر 52" منها. وأعلنت السلطات مقتل شخصين وإصابة 3 في كييف.

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