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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| هجوم بالمسيرات يستهدف مباني في العاصمة الروسية.. والسلطات تكشف التفاصيل

مسيرات تستهدف موسكو
مسيرات تستهدف موسكو


 

قال مسؤولون روسيون، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، إن طائرات بدون طيار ضربت العديد من المباني في موسكو مما تسبب في أضرار "بسيطة" ولا إصابات خطيرة، حيث تقوم أنظمة الدفاع الجوي بصد الهجوم في اتجاه العاصمة الروسية.

وقال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، على قناة المراسلة "تيليجرام" إن: "جميع خدمات الطوارئ في المدينة موجودة في مكان الحادث"، مشيرا إلى أنه تم إجلاء بعض السكان.

وأضاف أن المسيرات استهدفت مبنيين سكنيين في غرب وجنوب غرب موسكو، دون وقوع إصابات.

وحث عمدة موسكو المواطنين على عدم نشر معلومات لم يتم التحقق منها، والاستناد فقط إلى المصادر الرسمية.

وأكد أنه لا توجد إصابات خطيرة نتيجة للهجوم بالمسيرات.

كما صرح أندريه فوروبيوف، حاكم منطقة موسكو، على قناة "تيليجرام" بأن "العديد من الطائرات بدون طيار تم إسقاطها أثناء اقترابها في موسكو"، داعيا  سكان المنطقة إلى التزام الهدوء.

ولم يتضح على الفور من الذي أطلق الطائرات بدون طيار؛ ولكن أفادت العديد من قنوات المراسلة في روسيا بأن أربعة إلى 10 طائرات بدون طيار تم إطلاق النار عليها على مشارف موسكو وفي منطقتها المباشرة.

ذكرت وكالة أنباء ريا نوفوستي في روسيا أنه تم إجلاء بعض سكان مبنى في شارع موسكو بروفيسنايا في جنوب المدينة.

وبحسب المعلومات الأولية التي ذكرتها وسائل الإعلام الروسية فإنه تم إسقاط 13 طائرة بدون طيار من قبل الدفاعات الجوية الروسية عند اقترابها من العاصمة، في منطقة نيو موسكو (موسكو الجديدة) ، وفي منطقة روبليوفكا.

واستهدفت 3 مسيرات مباني سكنية متعددة الطوابق في شارع "لينينسكي بروسبكت" وشارع "بروفسويوزنايا" وشارع "أطلسوفا".

وقالت خدمة الطوارئ في موسكو، إن مسيرات استهدفت مبنيين سكنيين في موسكو: أحدهما في شارع 98 بروسويوزنايا، وخلفت مسيرة أخرى أضرارا في واجهة مبنى آخر في شارع أطلسوفا في نيو موسكو، دون وقوع إصابات.
 

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