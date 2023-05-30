مروة عبدالمنعم: والدى حبسني بسبب التمثيل وهربت من المنزل

قالت الفنانة مروة عبد المنعم، إن، بدايتها الفنية في عشق التمثيل منذ الصغر ولكن البداية كانت صعبة جدا حيث إنها بدأت مشوارها الفني بدون موافقة الأهل.

وأضافت: كنت وقتها فى كلية الحقوق وبدأت اشق طريقي في التمثيل والمشاركة في المهرجانات من وراء أهلي، وقررت بعد الجامعة تدخل معهد فنون مسرحية بدون علمهم.

وأضافت مروة خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثى بيرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة ، أن مشاركتها بمسلسل أم كلثوم والمشاركة الأولى لي ووالدى فوجئ بالناس بتقوله بنتك بتمثل فى مسلسل "ام كلثوم "، وكان رد فعله عنيفة و”جابني من شعرى على السلالم “و حبسنى فى الفيلا فى البلد وهربت من البيت وذهبت لوالدتى، وأخبرتها إنى همثل واشتغلت مندوبة مبيعات فى الشارع علشان أصرف على نفسي .

وأكملت: اقنعت والدى ان أكمل فى المعهد قسم اخرج و قولت ليه انا ماضيه اربع مسلسلات و وهتحبس إذا اعتذرت عنهم، ولم يكن هناك مسلسلات، وتابعت أنها لا تتمنى أن ابنتها حور تدخل مجال التمثيل".

نشرت الفنانة مروة عبد المنعم مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها بتطبيق انستجرام وظهرت بملامح مختلفة مما دفع لتكهن متابعيها حول إجرائها عمليات تجميل .

آخر أعمال مروة عبد المنعم

"رابونزل" هو عرض راقص غنائي عائلي، من بطولة النجمة مروة عبد المنعم، ومن إخراج المخرج محسن رزق، وهو يعتبر ثاني عروض "بيانولا شو" بعد عرض مسرحية "الجميلة والوحش" والذي حقق نجاحاً كبيراً، ويعتبر جزءا من مجموعة من المسرحيات ستقدمها شركة "سي سينما" للمسرح العائلي.

وتدور القصة حول زوج وزوجة يعيشان في مكان بعيد في غابة تعيش فيها ساحرة شريرة وفي أحد الأيام جلست الزوجة في شُرفة المنزل، ونظرت إلى حديقة الساحرة الشريرة، ورأت فيها أطيب أصناف الثمار، وتمنّت لو أنها تتذوق منها، وبعد فترة ولدت الزوجة طفلة جميلة جدًا، وفرح الزوجان بها وأطلقوا عليها اسم ربانزل، وكانت ربانزل أجمل من جميع الأطفال.