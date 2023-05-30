عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 42 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة يبلغ 11 سفينة وتم تداول 42000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 652 شاحنة و 440 سيارة.

وأوضح المركز أن حركة الواردات شملت 5500 طن بضائع ، 314 شاحنة و429 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 36500 طن بضائع ، 338 شاحنة و 11 سيارة .

ويغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة  MPLE BREEZE وعلي متنها 30000 طن فوسفات تصدير الي الهند  والسفينتين امل والقاهرة ، فيما استقبل الميناء أمس ثلاث سفن وهم امل ، بوسيدون اكسبريس و القاهرة فيما غادرت السفينتين  بوسيدون اكسبريس و الحرية2.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و 200 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد  الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) لثلاث سفن وهي  ايلة ، سينا وبريدج. 

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة SEA WAVE1 وعلي متنها 390 سيارة بوزن 780 طن قادمة من جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2300 راكب بموانيها .
 

اعلام أرصفة موانئ الهيئة اكسبريس الأحمر الاعلام الإعلامي الام الأ البحر الأحم إله الهن الب البح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

قرار جديد يطبق خلال أيام بشأن المرتبات والدخول.. احسب قبضك بالجنيه

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

حزن .. تعليق مثير من ابراهيم فايق علي هدف حسين الشحات

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

محمد فاروق: أزمة كبرى بين حسين الشحات والأهلي .. تفاصيل

محدش هيرضي يحبني.. نزار الفارس يرد على حورية فرغلي بعد تكذيبها خبر خطوبتهما

ترشيحاتنا

الدولار يضرب بقوة.. مستوى قياسي لـ الليرة التركية أمام العملة الأمريكية

بتمويل حكومي| التضامن تزف خبرا سارا لهذه الفئة من المواطنين

عيد الأضحى 2023 .. موعد صيام العشر من ذي الحجة ووقفة عرفات

اتهمته بالتحرش وادعى خطوبتها.. قضية الإعلامى المثير للجدل مع رانيا يوسف وحورية فرغلى

بفارق 5 درجات.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام القادمة

الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره أمام طلائع الجيش في الدوري.. الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في تجربة غير مألوفة.. مطعم يقدم كائن غريب مرعب ومخيف

فى اليوم العالمي لمرضي التصلب المتعدد.. ماذا تعرف عن هذا المرض

البيع في أول فرصة وبثمن ضخم| الأهلي يتخذ قرارا ضد نجم الفريق الأول

محدش هيرضي يحبني.. نزار الفارس يرد على حورية فرغلي بعد تكذيبها خبر خطوبتهما

فيديو

هالاند الأبرز.. تعرف على أطول 5 لاعبين في الدوريات الأوروبية| فيديو جراف

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ