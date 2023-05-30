تداول 42 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة يبلغ 11 سفينة وتم تداول 42000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 652 شاحنة و 440 سيارة.

وأوضح المركز أن حركة الواردات شملت 5500 طن بضائع ، 314 شاحنة و429 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 36500 طن بضائع ، 338 شاحنة و 11 سيارة .

ويغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة MPLE BREEZE وعلي متنها 30000 طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينتين امل والقاهرة ، فيما استقبل الميناء أمس ثلاث سفن وهم امل ، بوسيدون اكسبريس و القاهرة فيما غادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس و الحرية2.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و 200 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) لثلاث سفن وهي ايلة ، سينا وبريدج.

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة SEA WAVE1 وعلي متنها 390 سيارة بوزن 780 طن قادمة من جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2300 راكب بموانيها .

