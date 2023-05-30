دعم غير مسبوق من هذه الدولة لروسيا بسبب واحد .. تحدي أمريكا

نفذت روسيا ضربة أخرى باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية ضد أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 3 أوكرانيين وإصابة 23 آخرين ، بحسب التقارير الأولية في 26 مايو.

وفي ذلك، قالت مجلة إي يو ريبوتر، إن إيران تزود الاتحاد الروسي بالأسلحة بشكل يومي.

واعتبرت المجلة، نقلا عن مصادر لها، إن طهران مشاركة غير مباشرة في الحرب وطرف في التحالف الجيوسياسي الذي يخوض مواجهة عالمية ضد الغرب وأمريكا.

ساعدت روسيا، إيران في برنامجها النووي بقدر ما تستطيع. وقد أدت هذه الشراكة إلى أنه فور شن روسيا حربها على أوكرانيا، لم تدن إيران روسيا، بل على العكس من ذلك، بدأت في تزويدها بجميع أنواع الدعم، بما في ذلك الأسلحة.

على سبيل المثال ، تلقى الجيش الروسي في العام الماضي 400 طائرة إيرانية بدون طيار .

كان الطلب الإجمالي 2400 من هذه الطائرات بدون طيار.

يشير العدد المتزايد بشكل حاد للهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار (نفذت روسيا حتى الآن 13 من هذه الضربات خلال شهر مايو) على المدن الأوكرانية إلى وصول دفعة جديدة من الطائرات بدون طيار الإيرانية إلى روسيا.



بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار ، تزود إيران روسيا بالذخيرة والقذائف والزي الرسمي - كل ما تحتاجه القوات الروسية في الخطوط الأمامية.

واعتبرت المجلة، إن التحالف بين روسيا وإيران تحد للغرب، حيث تستعد روسيا للمرحلة الثانية من الحرب وتحشد دعم الحلفاء .