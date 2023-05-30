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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

عمرو عكاشة ، عضو
عمرو عكاشة ، عضو مجلس الشيوخ

طالب النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ ، بسرعة تنفيذ القرارات -الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة  بملف الصناعة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار، قرارات قوية وايجابية، تحتاج إلى سرعة تنفيذ وتطبيق على الأرض ، موضحا أن ملف الصناعة، يعد أحد أهم الأولويات على أجندة الدولة خلال المرحلة الحالية.

وأوضح النائب عمرو عكاشة ، أن من القرارات الهامة التى يجب أن نراها على الأرض هو تعديل نص القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ بشأن سجل المستوردين والمعدل بالقانونين رقمي ٧ لسنة ٢٠١٧ و٩ لسنة ٢٠١٨ بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة ١٠ سنوات. مطالبا بسرعة الانتهاء من مسودة القانون وعرضها .

وأكد النائب عمرو عكاشة ، أن القرار الثاني الخاص باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني ٤٥ يومًا يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإجراءات، هو من القرارات التى يجب أن تسرع الحكومة فى تنفيذها، لما لها من مردود إيجابي.

وطالب عضو مجلس الشيوخ ، بدراسة إقرار حزمة من الحوافز على مستوى القطاع الصناعي، تشمل دراسة منح المناطق الصناعية بالمدن الجديدة (الجيل الرابع) وشرق بورسعيد والمشروعات الصناعية القائمة على تعميق الصناعة المحلية الصناعات المستهدفة بجميع جهات الولاية، وحزمة من الإعفاءات من الرسوم مع إضافة حوافز أخرى يتم التوافق عليها. موضحا أهمية دراسة الأمر بعناية لتحديد طبيعة هذه الحوافز.

عمرو عكاشة مجلس الشيوخ عبدالفتاح السيسي

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