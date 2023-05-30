للصلاة أركانا لا يقوم بنيان الصلاة ولا تصح إلا بها من هذه الأركان أداؤها من قيام إذا كانت الصلاة مفروضة وكان الذي يؤديها قادرا على القيام، دل على ذلك قول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "صل قائما".

حكم تكبيرة الإحرام جالساً

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الوقوف أمر واجب إذا استطاعه الإنسان لأنه ركن من أركان الصلاة، إلا إذا لم يستطيع ففي هذه الحالة يكبر الإنسان جالساً.

حكم الوقوف عند تكبيرة الإحرام لمن يصلى جالسًا

إذا عجز المصلي عن القيام بالكلية أدى جميع أفعالها وأقوالها من قعود وإذا عجز عن قيام بعض الأركان وقدر على القيام بالبعض الآخر من الأركان قام فيما كان قادرا عليه وجلس فيما عجز عن القيام فيه.



فإذا كان المصلي قادرا على الإتيان بتكبيرة الإحرام من قيام أتى بها قائمًا، وإذا عجز عن الإتيان بها من قيام أداها وغيرها من الأركان جالسا.

حكم الصلاة جالسا حال الشعور بالتعب

سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته "أنا مريضة وأصلى وأنا جالسة وأشعر بالألم في هذه الحالة .. فماذا أفعل؟.

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز لهذه السائلة أن تصلي على أي حال بشرط ألا يكون هذا مؤلما لها، منوها أن الصلاة لا تسقط عنها والشرع الحنيف خفف عن المريض في أداء الصلاة بأي شكل كان.