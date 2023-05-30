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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا .. مسار إجبارى ودياب يطرحان أغنية "حبة طبطبة"

صدى البلد

يطر ح فريق مسار إجبارى  والمطرب دياب غدا الأربعاء أغنيتهما بعنوان “حبة طبطبة” عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب و المنصات الإلكترونية.
 

أغنية حبة طبطة من كلمات محمد البحيري ومن ألحان وتوزيع توسي، وتعتبر هذه الأغنية هي الأولى التى تجمع دياب بفريق مسار إجباري.

 

وتقول كلمات الأغنية : شكرا لحبة طبطبة.. ولكل دمعة قريبة.. ولكل مرة وقعت قلت إزاي مقومش… بشكر لساني شكر واجب.. دا اللى مش عاجب وعاجب ..دا اللى علطول الوقت ساكت.. قاللى وقت اللوم ملوش.

 دياب فى مسلسل تحت الوصاية

وشارك الفنان محمد دياب خلال موسم رمضان الماضي، فى بطولة مسلسل تحت الوصاية، بجانب عدد كبير من الفنانين على رأسهم منى زكي وأحمد خالد صالح ورشدي الشامي ومها نصار ومحمد عبد العظيم وأحمد عبد الحميد وعلي الطيب وثراء جبيل ونهى عابدين وجميل برسوم والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.

 

محمد دياب يتحدث عن تحت الوصاية

وقال الفنان دياب، إنه سعيد بنجاح مسلسل "تحت الوصاية"، الذي يقدم فيه شخصية صالح الذي وصفه الجمهور بالشرير، ولكنه لا يراه كذلك، وذلك في تصريحات خاصة لبرنامج كأس إنرجي للدراما.

أكد دياب، خلال اللقاء أن صالح الشخصية التى يقدمها هي شخصية رمادية، ولا يحترف الشر بشكل واضح، ولكنه يحاول توفير مصدر دخل ليتزوج حبيبته، موضحا:" صالح مش ماهر في صنعة أبوه فا مش هتدخل له الدخل اللي يخليه يتجوز البنت اللي بيحبها..وعنده نرجسية وذكورية اللي موجودة عند أغلب الشريحة دي من الناس والمركب دي حلم حياته".

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