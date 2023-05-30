وزير القوى العاملة يُكرم المُتميزين من المُشرفين على موازنة البرامج بالوزارة

كَرّم وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزارة 37 من المُتميزين بفريق عمل الإشراف والمتابعة والمراجعة لموازنة البرامج والآداء بالوزارة ومديرياتها والمركز القومى للسلامة والصحة المهنية على جهودهم فى إعداد وتنفيذ موازنة العام المالى 2021 – 2022 ،وذلك تقديراً لجهودهم فى تجهيزها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة واستيفاؤها لكافة البيانات والبرامج طبقاً للمواعيد المحددة على النموذج المعد من وحدة موازنة البرامج والآداء بوزارة المالية ، والتى نالت استحسان وإشادة الجهات المالية والرقابية بتنفيذ بنودها وحسن إدارة مواردها .



وقدم وزير القوى العاملة الشكر والتقدير لفريق عمل الوزارة والمديريات والمركز القومى للسلامة والصحة المهنية ، على جهودهم وحثهم على تقديم مزيد من الجهود والعمل المخلص للمضى قدماً نحو تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية ، مؤكداً حرص وزارة القـوي العاملة على إدمـاج منظور النوع الاجتماعي عند إعـداد وتنفيذ موازنة البرامـج و الأداء ،٢٠٢٢/٢٠٢١ والتأكـد من تخصيـص الموارد المالية المتاحـة بطريقة عادلة وهادفة من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا، على النحو الذي يضمن استفادة جميع المواطنين من الخدمات المقدمة من خلال 6 برامج أساسية لعمل الوزارة فى برامج التدريب المهنى، ومعلومات سوق العمل والتشغيل ، وبرنامج رعاية القوى العاملة ، وبرنامج السلامة والصحة المهنية، وبرنامج العلاقات الخارجية ، وبرنامج رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .



وتضمنت قائمة المكرمين من ديوان عام الوزارة : نجوى إسماعيل عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الإستراتيجي ، ورنا صلاح الدين حلمى ، وأحمد محمد زهران ، ومحمد أمين عبد العظيم باحثين بالإدارة العامة .. ومن مديريات القوى العاملة بالمحافظات : السيد أبو العنين محمد ، وهانى عبد العاطى ، ومحسن ناشد ، ونجيب سلامة ، وهشام عبد الرازق ، وصبرى يونس ، ومحمد محمود عبد الله ، ومحمد فرج عبد العال ، ونيفين عبد المجيد ، ومنى عبد القادر ، وهناء إبراهيم احمد ، وسوزان وديع ثابت ، ومحمد عبد الواحد عبد اللطيف ، وعادل على البلاسى ، وإلهام بدرى عبد الله ، وميرفت عبد السيد خليل ، وحنان عادل على ، وولاء فضل أنور ، وعادل سيد احمد ، وعبد العال عبدالله هلال ، وأمل محمد حامد ، ومنى عثمان أحمد ، وشيرين عبد الله السيد ، وعبد الناصر عبد العظيم جابر ، وشريف شعبان شاكر ، ومباركة خليفة احمد ، وأمل محمد احمد ، ومحمد عبد الحميد الشافعى ، وصفاء عبد العزيز عايش ، واحمد ربيع مسعد وهالة احمد عبد المنعم ..بالإضافة إلى المكرمين من المركز القومى للسلامة وهم : مصطفى إسماعيل محمد ، وهاجر محمد صابر ..ومن الجدير بالذكر، أن فريق العمل قام بإعداد مجلد ختامى عن موازنة البرامج والآداء للعام المالى 2021 -2022 ، مجمع لوزارة القوى العاملة وجهاتها التابعة،موضحين فيه البرامج والإعتمادات المنفذة لهذه البرامج وتحليل مؤشرات الآداء بها ،كمـــا يعــد ترجمـــــة حقيقية لبرنامج عمل الحكـــومة،وفقًا لأهداف التنميـة المستــدامـة ورؤيـــة،(مصر٢٠٣٠ )، وذلك من خلال وضع برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشرات قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمني محدد، لتساعد في اتخاذ القرار المناسب ، ومـن ثـم فـإن موازنة البرامج والآداء للوزارة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ اسـتهدفت ضمـان كفـاءة الإنفاق ومراقبة فاعلية الآداء وتحقيق أكبر اسـتفادة مـن الموارد المتاحة وبالتالي تحسـين مسـتوي الأداء للـوزارة ، حيث تم تحديد المسـئوليات في ضـوء الاختصاصات المقررة ، كمـا رسـخت العمـل بروح الفريـق الواحد، وضمان التنفيـذ الفعلي للبرامـج على أر ض الواقع، بما سـاهم في تحقيق الأهداف المنشـودة التي ترتكز على الإنفاق على برامج محددة وفق مؤشـرات أداء دقيقة .



وفي سياق أخر كرم الوزير " شحاتة " مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء السابق حسن حمدان سلامة تقديرا لتفانيه وإخلاصه في فترة عمله بالمديرية خاصة أنه تولى المهمة في فترة صعبة بمحافظة شمال سيناء وأدى دوره على أكمل وجه في فترة الحرب على الإرهاب التي شهدتها المحافظة وفقد نجله شهيدا بتلك الفترة..حضر فعاليات التكريم : منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وحسن الرداد رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم ، ونجوى إسماعيل مدير عام التخطيط الاستراتيجي والسياسات ، وشيماء محمود مديرعام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم ، وهند محمد صفاء الدين مديرعام الإدراة العامة للأزمات والحد من المخاطر.

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