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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة جندي إسرائيلي في انفجار عبوة ناسفة خلال اقتحام مخيم نور شمس

إصابة جندي إسرائيلي
إصابة جندي إسرائيلي بانفجار عبوة ناسفة خلال اقتحام مخيم نور

ذكرت القناة 14 العبرية، اليوم الثلاثاء، أن جنديا إسرائيلياً أصيب بانفجار عبوة ناسفة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس بطولكرم.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، مخيم نور شمس، شرق مدينة طولكرم.

واقتحمت أن قوة خاصة مستعربة تساندها قوات كبيرة من جيش الاحتلال وجرافة عسكرية، المخيم وسط اطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت.

ونشرت قوات الاحتلال دورياتها الراجلة والمحمولة في شوارع وأزقة المخيم ومداخله، ودارت مواجهات عنيفة في المكان، في الوقت الذي منعت فيه مركبات الإسعاف من الدخول إلى المخيم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين بعد تفجير أبوابها، وفتشتها تفتيشا دقيقا وخربت محتوياتها، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

وتشهد سماء المخيم تحليقا منخفضا لطائرات الاستطلاع.

وعاثت قوات الاحتلال تدميرا في منشآت ومنازل المواطنين بعد اقتحامها وتفجير أبوابها، واحتجزت أصحابها في غرف منفصلة، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة، قبل أن تنشر قناصتها على اسطحها، عرف من أصحاب المنازل المستهدفة سامر جابر وشقيقته فاتنة، وفهد الصباغ، وإياد محمد عبد الله، ونصر جابر، وآل أبو حرب، وعزت جابر.

كما دمرت جرافات الاحتلال البسطات والبركسات التجارية وعددا من المركبات المتوقفة على جوانب الشارع، ومحل تموين للمواطن عثمان أبو دغيش.

مخيم نور شمس طولكرم

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