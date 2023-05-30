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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد توجيهات الرئيس.. وزير الإسكان يتابع مراحل تنفيذ مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين

مشروع التجلي الاعظم
مشروع التجلي الاعظم بسانت كاترين

بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ليصبح مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين مقصدا سياحيا عالميا ، قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية بمدينة سانت كاترين، لمتابعة مراحل التنفيذ بمشروع "التجلي الأعظم" الجاري إقامته بالمدينة، بهدف تحويلها إلى قلعة للسياحة الدينية البيئية الثقافية.

ورافق وزير الإسكان في جولته وفد من وزارة الإسكان، ورئيس مدينة سانت كاترين، ووكيل وزارة الإسكان بمحافظة جنوب سيناء، ووفد من جهاز تعمير سيناء.

وقال المهندس مدحت صلاح، وكيل وزارة الإسكان بجنوب سيناء، إن وزير الإسكان تفقد التطويرات الجارية بمنطقة الزيتونة، والمنطقة السكنية الجديدة، ومنطقة الدير، مؤكدا على ضرورة تسريع وتيرة العمل بالمشروع، والالتزام بمراحل التنفيذ وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة، لتحويل المدينة إلى مقصدًا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع كافة المدن الساحلية بالمحافظة لتسهيل عملية انتقال السائحين للاستمتاع بكافة المقاصد السياحية على مستوى جنوب سيناء.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن وزير الإسكان والوفد المرافق له يواصلان الجولة التفقدية لجميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع "التجلي الأعظم" للوقوف على مراحل التنفيذ، ورصد أي معوقات تعوق سير العمل، وذلك للتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لسرعة إزالة هذه المعوقات.

جدير بالذكر أن المشروع مشروع التجلي الأعظم، يتضمن إنشاء منطقة سكنية جديدة بالزيتونة تضم 750 وحدة سكنية، وتحويل منطقة الوادي المقدس إلى مزار للسياحة الروحانية والاستشفائية والبيئية، ونزل بيئي جديد يضم 216 غرفة، وتطوير النزل البيئي القديم، وإنشاء حديقة صحراوية، وفندق جبلي، وتطوير استراحة الرئيس الراحل أنور السادات، وممشى درب موسى يحاكى المسار التاريخي لسيدنا موسى عبر وادي الراحة وصولًا إلى جبل التجلي، وإنشاء ساحة السلام التي تضم ساحة للاحتفالات الخارجية، ومبنى متحفي متنوع، ومسرح وقاعة مؤتمرات، وكافيتريا، وغرف اجتماعات.

إضافة إلى إنشاء فندق جبلي متكامل يضم 150وحدة، وإنشاء المجمع الإداري الجديد، وتطوير المنطقة السياحية من خلال إنشاء المنتجع السياحي الاستثماري الجبلي، ومنطقة تجارية (بازارات)، وإنشاء المبنى الاجتماعي الخاص بمركز الشباب، وتطوير مركز البلدة التراثية.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي اطلع على مستجدات العمل في مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بمدينة سانت كاترين في سيناء؛ حيث وجه في هذا الشأن بالاهتمام بكل التفاصيل الخاصة بالمشروع، بحيث تصبح تلك البقعة المتفردة مقصدًا عالميًا للزائرين من شتى أنحاء الأرض، وذلك من خلال مواصلة تنفيذ ذلك المشروع المتكامل، الذي يراعي معايير الاستدامة البيئية العالمية، ويحافظ على التراث المعماري، ويُعلي من القيمة الروحية للمنطقة، كملتقى للأديان وأرض للسلام.

مشروع التجلي الاعظم

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التجلى الأعظم وزير الإسكان السيسي مقصد سياحي عالمي

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