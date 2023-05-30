مخزون مصر من اللحوم بآمان| الحكومة تستعد لـ عيد الأضحى بـ 250 ألف رأس.. والسعر 225 جنيها

وزير الزراعة:

زيادة الإفراجات لتوفير الأعلاف له أثر إيجابي في خفض أسعار الأعلاف اللازمة للثروة الحيوانية والداجنة.

متحدث الزراعة:

تشديد الرقابة على اللحوم المستوردة للتأكد من سلامتها قبل عيد الأضحى 2023

طرح لحوم بلدي بكميات كبيرة بسعر 225 جنيهًا قبل عيد الأضحى 2023



أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة بضم دول جديدة.

وأوضح أنه في ضوء توجيهات د مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض في الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات عيد الأضحى المبارك، فأنه تمت الموافقة على استيراد 170 ألف رأس ماشية منها 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري و20 ألف رأس غنم و105 آلاف رأس عجول تسمين وذلك من مناشئ متعددة، وهذه الأعداد بالإضافة للسابق استيراده وتسمينه داخل البلاد والتي تقدر بحوالى 180 ألف رأس، وكذلك بالإضافة الى إنتاجنا المحلي والتي ‏سوف تسهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى 2023.

جاء ذلك بعدما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول تأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من الماشية نتيجة الأزمة السودانية.