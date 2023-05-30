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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحرك جديد لـ عيار 21.. تراجع أسعار الذهب واستقرار الدولار

أسعار الذهب
أسعار الذهب

نشر موقع صدى البلد، اليوم الثلاثاء 30-5-2023، أسعار الذهب، وآخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ومتابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من  الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنين ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.


سعر الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 2663 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2330 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1997 جنيه للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18640 جنيها.

 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء:


سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.16 جنيه للبيع، و33.05 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.22 جنيه للبيع، و38.09 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.59 جنيه للبيع، و100.25 جنيه للشراء

 

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء :

العظمى الصغرى
القاهرة 33 - 22
الإسكندرية 28- 19
الإسماعيلية 33- 21
الغردقة  35 ـ 24 
أسوان 39 - 26
سوهاج 37 - 23
المنيا 34 - 22

حالة الطقس و درجات الحرارة المتوقعة في بعض العواصم العربية والعالمية

الرياض 39 ـ 29
أبوظبي 37 ـ 29
أنقرة 19 ـ 13
لندن 20ـ 11
واشنطن 25 ـ 13
باريس 23 ـ 12
بكين 27 ـ 16

 

 

الأرصاد تحذر من نشاط الرياح 

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن استقرار الأحوال الجوية مستمر اليوم، والأجواء مستقرة بشكل كبير فى أغلب المحافظات، مشيرة إلى أن هناك رياح شمالية تؤثر علينا، وبالتالي درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن العظمي بالقاهرة الكبري تصل إلى 33 درجة مئوية خلال فترة النهار، إضافة إلى نشاط نسبي للرياح فى فترات المساء والمغرب والليل فى القاهرة الكبري والوجه البحري، يجعلنا نشعر بالأجواء الربيعية واللطيفة.

 إرتفاع جديد في درجات الحرارة غداً

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فرص الأمطار قلت تماماً وانحصرت فى بعض الأماكن الموجودة فى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، مثل: حلايب و شلاتين ومرسي علم، وهي خفيفة وقد تكون رعدية ولن تؤثر على الأنشطة اليومية.

وتابعت أن الأجواء اليوم ربيعية، إلى جانب إعتدال فى الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وهما مؤهلين لكافة أعمال الصيد، لافتة إلى أنه اعتبارا من غدا تبدأ درجات الحرارة في الإرتفاع من درجتين إلى 5 درجات، وذروتها تكون يومي الخميس والجمعة، وتصل العظمي على القاهرة الكبري من 37 إلى 38 درجة مئوية خلال فترة النهار، و43 و44 درجة على جنوب الصعيد، وبالتالي الأجواء تكون شديدة الحرارة على أغلب المحافظات.

 

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