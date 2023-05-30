عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تشارك في محاضرات المدرسة الصيفية بـ ڤورتسبورج الألمانية

المدرسة الصيفية بجامعة
المدرسة الصيفية بجامعة ڤورتسبورج الألمانية

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أهمية التعاون مع الجانب الألماني كشريك أساسي لجامعة حلوان، بالإضافة للاهتمام بقطاع السياحة الذي أصبح أحد الأولويات في الدولة المصرية وخاصةً قطاع المتاحف الذي يلقى اهتماماً كبيراً خاصةً في ظل كون مصر صاحبة حضارة فرعونية مميزة وفريدة من نوعها.

حيث شاركت جامعة حلوان  ممثلة في كلية السياحة والفنادق ، في محاضرات المدرسة الصيفية بجامعة ڤورتسبورج الألمانية، وجاءت المشاركة مميزة وفعالة.

txt

رئيس جامعة حلوان: النانوتكنولوجى مجال واعد وقادر على خدمة الصناعة المحلية

txt

جامعة حلوان: نحرص على تطوير قطاع البحث العلمي.. والسيد قنديل: إنشاء مجلس للعلماء

حيث نظمت الجامعة الألمانية بريادة الدكتور جيدو فاكلر  الأسبوع الصيفي للطلاب الألمان والمصريين ببرنامج ماجستير ادارة المتاحف، في إطار المشروع الممول من هيئة التبادل العلمي الالمانية والمخصص للبرنامج المشترك لماجستير إدارة المتاحف بين جامعة حلوان وجامعة ڤورتسبورج.

أكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن أهمية البرنامج تكمن في كونه يؤهل الخريجين لتشغيل وإدارة أقسام المتحف المختلفة بنجاح ، وتحديد مجموعاته وتحليلها ، وتعزيز المعروضات ، كما يؤهلهم ليكونوا على دراية بالابتكارات في كل من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل مواكبة المتطلبات المتزايدة للزوار والعلماء ، بالإضافة إلى الدراية بالمسائل القانونية المتعلقة بإدارة المتاحف وتطوير الاستراتيجيات الجديدة والمفاهيم المبتكرة.

وأوضحت الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية أن  المحاضرات التي شاركت بها الكلية ألقت الضوء على عدد من التطورات التي يشهدها قطاع المتاحف، واستعراض أعمال التطوير التي تتم على قدم وساق لافتتاح المتحف  اليوناني الروماني بالاسكندرية، وكذلك التطوير الذي شهده المتحف المصري بالتحرير من خلال عدد من المشروعات التي تم إنجازها خلال العقد الأخير، و تاريخ نشأة المتاحف المصرية، ومدى إدراك الحكومات المصرية على مدار التاريخ المصري الحديث والمعاصر للدور الذي تلعبه المتاحف في تنمية الانتماء والوعي، واستعراض كافة جوانب الحضارة والثقافة المصرية، والذي انعكس في التنوع والتميز لأنماط المتاحف المصرية، ومن ناحية أخرى، تم استعراض الممارسات والتدابير الخاصة بإدارة الزيارة في المتاحف المصرية لتحقيق تجربة زيارة فريدة وممتعة.

txt

رئيس جامعة حلوان: النانوتكنولوجى مجال واعد وقادر على خدمة الصناعة المحلية

txt

جامعة حلوان: نحرص على تطوير قطاع البحث العلمي.. والسيد قنديل: إنشاء مجلس للعلماء

ومن جانب وزارة السياحة والآثار، تم إلقاء الضوء الضوء على استراتيجية الوزارة لتطوير المتاحف المصرية وإنشاء متاحف جديدة ومتنوعة في كافة المحافظات المصرية.
وقد حرصت إدارة الجامعة على توفير رابط لإذاعة وبث المحاضرات، والتي حرص طلاب وخريجي البرنامج من الجامعتين على حضورها. 


وفي النهاية اختتم الجانب الألماني الفاعلية بتوجيه الشكر للمشاركين فى تلك  المحاضرات، والتى لاقت استحسان  كبير من الحضور، لما قامت به من دور في إبراز الجهود الأكاديمية والتنفيذية من خلال الجامعة والوزارة، والتي أسفرت عن الثورة التي يشهدها قطاع المتاحف حالياً في مصر.

وجاءت المشاركة  تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق،  الوفد المشارك من إدارة البرنامج بكلية السياحة والفنادق وقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار برئاسة  الدكتور علي عمر منسق البرنامج، وعضوية  الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة رانيا علي ماهر المسجل الأكاديمي، و الدكتورة نهى شلبي المرشد الأكاديمي بالبرنامج، والأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والاثار.

المدرسة الصيفية بجامعة ڤورتسبورج الألمانية
المدرسة الصيفية بجامعة ڤورتسبورج الألمانية
المدرسة الصيفية بجامعة ڤورتسبورج الألمانية
المدرسة الصيفية بجامعة ڤورتسبورج الألمانية
الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتورة سهى عبد الوهاب الدكتور حسام رفاعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب الخطيب

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

مخزون مصر من اللحوم بآمان| الحكومة تستعد لـ عيد الأضحى بـ 250 ألف رأس.. والسعر 225 جنيها

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

أوسوريو يكشف لـ صدى البلد حقيقة هروبه من الفندق ورحيله عن الزمالك

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة حلوان: النانوتكنولوجى مجال واعد وقادر على خدمة الصناعة المحلية

أخبار التعليم| تفاصيل الحصول على منحة جامعية في كازاخستان.. انطلاق ندوة الشباب وتحديات حروب الجيل الرابع والخامس رؤى وحلول بـ«عين شمس»

3 يونيو.. تربية رياضية بنات حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني

جامعة حلوان: إنشاء مركز لمشروع محو الامية داخل الجامعة.. والسيد قنديل: خطة لزيادة فصول محو الأمية بالمناطق العشوائية

جامعة حلوان: خطة لبناء كوادر بحثية

رئيس جامعة حلوان: خطة لإنشاء مجلس علماء خاص بنا

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي مصر للعلوم والتكنولوجيا وهيدرسفيلد بإنجلترا

جامعة حلوان تكشف خطتها لتطوير كليتي التربية الرياضية بنين وبنات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

البورصة تربح 19 مليار دولار بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

بث مباشر| مؤتمر صحفي لـ الرئيس التركي رجب طيب أوردغان

العظمى 43 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد اعتبارا من الغد.. تفاصيل

أسعار الذهب تهبط عالميا لأدنى مستوى في شهرين | تفاصيل

لم يكتفِ بالبرقية.. الرئيس الإيراني يهنئ أردوغان للمرة الثانية بفوزه في الانتخابات

رئيس الوزراء: محمود السقا مستشارا للطروحات لمدة عام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا تفعل السجائر فى قلوبنا .. جمال شعبان يجيب بالتفصيل

فسحها وخرجها من البيت.. دراسة أمريكية: عدم تنزه المرأة يصيبها بمرض خطير

في اليوم العالمي للتصلب المتعدد.. إجراءات وقائية لتباطؤ تقدم المرض

تامر حسني يفتتح حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

فيديو

الكيلو بـ25 جنيه بس.. شيف مصرية تبتكر بديل اللحم بنفس الطعم.. فيديوجراف

محسن جابر لـ عمرو مصطفى: كوكب الشرق والعندليب ليسا حقل تجارب

مقترح للحد من الزيادة السكانية |تعرف عليه.. فيديو جراف

وزير الرياضة: يحق للزمالك اللجوء للفيفا .. وهذه حقيقة بيع الأهلي |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ