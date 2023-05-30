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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. أسعار سيارة دفسك جلوري 330S وإيجل برو الجديدة.. تعرف علي كيفية تلميع إطارات سيارتك لتدوم فترة طويلة ؟

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها.

يحتوي السوق المصري للسيارات علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023، ويمتلئ بالعديد من فئات السيارات منها السيدان، والهاتشباك، والكروس أوفر، وذلك من اجل إتاحة جميع السيارات بمختلف الفئات أمام المقبلين علي الشراء من المصريين.

كشفت شركة BMW الألمانية عن منافسة تمت بين سيارة بي إم دبليو M2  السيدان، وسيارة  أودي RS3 ، حيث تنتمي السيارتين الي فئة السيارات السيدان الرياضية ، وجاء ذلك التسارع لمعرفة مدي تسارع السيارتين ومعرفة مدي قوتهم عند السير علي الطرق الوعرة.


ارتفعت أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية بشكل مبالغ فيه، ونالت العديد من الطرازات الجديدة عدة زيادات سعرية، جاءت نتيجة عدم استقرار سعر الدولار، وعدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، وبالتالي تقلص إنتاج السيارات الجديدة موديل 2023، مما أدي الي زيادة الإصدارات المتواجدة لدي الوكلاء والموزعين .

يتنافس العديد من شركات تعديل السيارات في أحداث تغير بالسيارات الشهيرة، أو الموديلات ذات قوة كبيرة، وذلك لإظهار قدرتهم علي حدوث تغير بالسيارات الجديدة وبتقنيات متقدمة .

تلميع الإطارات يعطي مظهر جمالي مميز للسيارة ويجعلها ملفتة للنظر بسبب نظافتها، وبالتالي يقوم أصحاب السيارات دائما بتلميع إطارات سياراتهم بمنظفات التلميع وغيرها من المنتجات، ولكن يجب ألا يتم استخدام ملمع للإطارات ردئ لان ذلك يؤثر علي الإطارات وعلي عمرها الافتراضي مع الوقت .


تنتمي سيارة جي ايه سي GS5 GE موديل 2023 الي فئة السيارات الـ SUV الصينية، وتعتبر  GAC GS5 هي ثاني أكبر سيارة SUV تقدم من قبل علامتها التجارة بالسعودية، وتتوافر داخل السوق السعودي للسيارات بفئتين مختلفين في الأسعار والمواصفات .

قام جون دوف مالك وكالة سيارات بنتلي في لندن ومن أصول كندية ، بشراء واحدة من أولى سيارات أنتجت من قبل شركة بنتلي موتور التي تأسست عام 1919 علي يد  والتر أوين بنتلي ،  ساهم في معرفة وشهرة العلامة التجارة أن ذاك، حيث أنتجت أول سيارة من قبل شركة بنتلي الإنجليزية في عام 1921 وأطلق عليها أسم بنتلي سبورت وكانت قوة محركها 3000 سي سي .

أعلنت شركة فولكس فاجن عن تسجيلها لبراءة اختراع خاص بساعة ذكية مخصصة للسائقين الين يملكون سيارات بها نظام قيادة ذاتي، وتعمل الساعة الجديدة علي مراقبة النظم وبعدها يعمل علي نقل أوامر القيادة من السيارة للسائق .  

مرسيدس E 300 بي ام دبليو M2 أودي RS3 دفسك جلوري جلوري 330s ايجل برو رينج روفر Sport جي إيه سي GS5 GE بنتلي سيارات بنتلي

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