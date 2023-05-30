سعر مرسيدس E 300 الفارهة 2023 في مصر

يحتوي السوق المصري للسيارات علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023، ويمتلئ بالعديد من فئات السيارات منها السيدان، والهاتشباك، والكروس أوفر، وذلك من اجل إتاحة جميع السيارات بمختلف الفئات أمام المقبلين علي الشراء من المصريين.

مرسيدس E 300 موديل 2023 الفارهة

يعرض موقع صدى البلد الإخباري مواصفات وسعر مرسيدس E 300 موديل 2023، وتنتمي مرسيدس E الي فئة السيارات السيدان الفارهة.

مواصفات الأمان بـ مرسيدس E 300

مرسيدس E 300 موديل 2023 الفارهة

تمتلك سيارة مرسيدس E 300 الفارهة الكثير من مميزات السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، وحساسات للاصطفاف، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني.

محرك مرسيدس E 300

مرسيدس E 300 موديل 2023 الفارهة

تحتوي سيارة مرسيدس E 300 السيدان علي خزان وقود يصل سعته الي 66 لتر، وتخرج عزم أقصي للدوران 370 نيوتن/مترن وتحتاج مرسيدس E 300 الي 7.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.2 ثانية، وتملك محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 258 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة .

مقصورة مرسيدس E 300

مقصورة مرسيدس E 300 موديل 2023 الفارهة

زودت مقصورة سيارة مرسيدس E 300 الفارهة بالعديد من التجهيزات المتطورة منها، مدخل USB، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، وزجاج كهربائي، وكراسي كهربائية، وفتحة سقف بانوراما، وفرش مقاعد من الجلد، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، ونظام أقفال الابواب تعمل باللمس، وباور

ستيرنج، وتكيف أوتوماتيك ثنائي المناطق، ونظام ذكى لركن السيارة، وريموت كنترول، ومثبت سرعة، ومقاعد كهربائية، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب، وكاميرا خلفية، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، و GPS.

سعر مرسيدس E 300 الجديد

مرسيدس E 300 موديل 2023 الفارهة

تتوافر سيارة مرسيدس E 300 موديل 2023 الفارهة داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي 3 مليون و 950 ألف جنيه .