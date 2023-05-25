كشفت عملاقة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس السلسلة الليلية " Night Series" الجديدة لثلاثة موديلات هي مايباخ و GLS و EQS ، وتعتبر بمثابة ترقية تجميلية بلمسات من الأسود والوردي.

مرسيدس تكشف عن إصدارات خاصة من مايباخ و GLS و EQS

ستحصل الفئة Sو EQS SUVعليها لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام في الولايات المتحدة حيث ستحذو حذوها GLS في بداية عام 2024، كما سيتم تقديم أحذية رياضية وحقائب ونظارات مطابقة.

مرسيدس تكشف عن إصدارات خاصة من مايباخ و GLS و EQS

بدءًا من مرسيدس مايباخ S-Class كنموذج Night Series ، يتم توضيحها هنا على أنها طراز S680 بمحرك V12القوي، وستتوفر سيارة السيدان فائقة الفخامة أيضًا بتشكيلة من التشطيبات باللون الأسود والرمادي والأبيض، وعناصر من الكروم المعدني الداكن ، ولمسات من الذهب الوردي في المصابيح الأمامية ، وعجلات مخصصة مع الكثير من شعارات مايباخ تكمل التغييرات من الخارج.

تحصل الفئة Sالفاخرة على خيارين للتنجيد من جلد نابا لم يسبق تقديمهما من قبل: أبيض داكن / أسود لؤلؤي حصري ولؤلؤي أسود حصري، تم إنشاء هذه بواسطة قسم Manufaktur المفصل ولها أنابيب لامعة باللون الرمادي الذهبي.

مرسيدس تكشف عن إصدارات خاصة من مايباخ و GLS و EQS

تحتضن سيارات الدفع الرباعي GLS و EQSأيضًا الجانب المظلم مع عناصر خارجية من الكروم الأسود جنبًا إلى جنب مع الذهب الوردي. من الصعب تفويت نفس التصميم الفخم للعجلات ، والذي يمتد فعليًا إلى مآخذ الهواء حيث أن كلا سيارتي الدفع الرباعي بها العديد من شعارات Mالمزدوجة في المقدمة.

مرسيدس تكشف عن إصدارات خاصة من مايباخ و GLS و EQS

يتم تقديم اللمسات النهائية ذات اللونين للسيدان، ولكن يمكنك اختيار اللون الأبيض أو الأسود البركاني في حالة GLS بينما تتوفر EQS SUVبدلاً من ذلك باللون الأسود البركاني أو الماس الأبيض.

مرسيدس تكشف عن إصدارات خاصة من مايباخ و GLS و EQS

تم تعديل تصميم سيارتي الدفع الرباعي الفاخرتين قليلاً من أجل سلسلة نايت سيريس ، حيث حصلت كل من GLSو EQS SUVعلى جلد Black Pearl Exclusiveأو Crystal White / Black Pearl Nappaجنبًا إلى جنب مع الزخارف الخشبية التي تتميز بلمسات من الألومنيوم.

كملاحظة أخيرة ، تعتزم مرسيدس-مايباخ توسيع تشكيلتها لإضافة عضو رابع على شكل سيارة SL Roadster.