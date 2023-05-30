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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حورية فرغلى الأحدث | 5 فنانات في مرمى شائعات الخطوبة والزواج

حورية فرغلي ونزار
حورية فرغلي ونزار الفارس

تصدرت الفنانة حورية فرغلي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد انتشار خبر خطبتها من الإعلامي العراقي نزار الفارس.

نفى أشرف محمد مدير أعمال الفنانة حورية فرغلى ما تردد فى الساعات القليلة الماضية بشأن خطوبتها من الإعلامى العراقى نزار الفارس، مؤكدة أن كل ما يتردد عار تماما من الصحة. 

وقال مدير أعمال حورية فرغلى فى تصريح خاص لـ صدى البلد إن ما تردد بشأن خطوبة حورية فرغلى أمر غير صحيح وعار تماما من الصحة وأن كل ما حدث هو أن حورية فرغلى قامت بتسجيل حلقة معه على قناة دجلة العراقية". 

وأضاف أشرف محمد مدير أعمال حورية فرغلى : فى نهاية الحلقة حاول نزار الفارس أن يداعب حورية فرغلى وطلب التصوير معها وسألها لو طلبت يدك هل توافقين أم لا وجاء رد حورية فرغلى كنوع من المجاملة وعدم احراجه وكان ذلك فى إطار الهزار. 

وأوضح أشرف محمد : بعد انتهاء تسجيل الحلقة طلب نزار الفارس من حورية أن  ينشر هذا الفيديو ولكن حورية رفضت تماما هذا الامر  ليكون نوعا من الدعاية للحلقة الا ان نزار الفارس لم يحترم طلبها وقرر ان ينشره وتحدث مع ريهام سعيد وهو امر غير مقبول وحورية ستقاضيه.

ونرصد فى التقرير التالى فنانات طالتهن شائعات الزواج .. 

أنغام

وتصدرت النجمة أنغام الأيام الماضية مواقع التواصل الاجتماعى  بعد شائعة زواجها من خليجى ونفى مصدر مقرب من الفنانة أنغام ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتباطها أو زواجها.

وأكد المصدر أن قربه من أنغام يجعله على يقين بأنها لا تتطلع الى مثل هذه الأقاويل التى ربما تكون مفتعلة لأن أخلاقها الراقية تجعلها تلتزم الصمت إذا أوجدتها ظروف ما فى الدخول بخصومة مع أى شخص.

نرمين الفقي

تعرضت  نرمين الفقي للكثير من الشائعات، بشأن زواجها من فنانين داخل الوسط أو رجال أعمال، ولكنها ردت على تلك الشائعات في برنامج معكم التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

وقالت نرمين الفقي، إن كل ما يتردد على شائعة زواجها هي أخبار خاطئة، وأنها ليست متزوجة حتى الآن، وإذا تزوجت ستعلن الخبر أمام الجمهور.

أسماء جلال 

تعرضت مؤخرًا الفنانة أسماء جلال لشائعة زواجها، ونفت أسماء ذلك من خلال حسابها الشخصي بـ انستجرام عبر استوري وكتبت: في إشاعة طلعت من حوالي نص ساعة، إني اتجوزت، معرفش أمتى وإزاي ده حصل.

مي عز الدين

طالت شائعة الزواج أيضا الفنانة مي عز الدين من رجال الأعمال، وتفضل مي عز الدين الصمت، ولم ترد على تلك الأخبار الخاطئة.

أروى جودة
ترددت الكثير من الشائعات للفنانة أروى جودة حول زواجها، ونفتها في برنامج كلمة أخيرة التي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة ON، وقالت إنها ارتبطت مرة واحدة، بالممثل التركي أوزجان دينيز.

منه شلبي
تعرضت منة شلبي لشائعات كثيرة حول زواجها من العديد من النجوم، وزواجها من رجال أعمال أيضا، ونفت هذه الشائعات التي تطلق عليها، من خلال الحسابات الشخصية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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