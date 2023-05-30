البورصة تربح 19 مليار دولار بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.138 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 17534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3208 نقطة.

زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 21071 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 7340 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3263 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4899 نقطة.