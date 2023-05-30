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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 19 مليار دولار بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

صدى البلد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات  اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.138 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 17534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3208 نقطة.

زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 21071 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 7340 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3263 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4899 نقطة.

الأسهم القيادية 30 سهما مقيدة البورصة البورصة المصرية الشركات الصغيرة المال السوقي المحدد النسبي المستثمر المستثمرين إيجي إكس 100 ايجى أكس 30 إيجي إكس 30 محدد الأوزان إيجى إكس 70 م ربح رأس المال السوقي رأس المال السوقي مؤشر الشركات الصغيرة مؤشر إيجي إكس 100 مؤشر إيجي إكس 30 مؤشر إيجي إكس 50

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