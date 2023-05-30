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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: نأمل ألا يسترشد الشركاء في "بريكس" بقرارات الجنائية الدولية بشأن بوتين

صدى البلد

دعا المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، الدول الشريكة لبلاده في قمة "بريكس" إلى عدم الاسترشاد بالقرارات غير القانونية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم /الثلاثاء/ ردا على سؤال عما إذا كان قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الرئيس الروسي سيؤثر على قرار موسكو حول مستوى التمثيل في قمة "بريكس" المقبلة في جنوب أفريقيا: " نأمل، على الأقل، ألا تسترشد البلدان الشريكة في "بريكس" بمثل هذه القرارات غير القانونية". 

كانت وزارة الخارجية بجمهورية جنوب أفريقيا أعلنت في وقت سابق اليوم أنها تضمن منح الحصانة الدبلوماسية للمشاركين في الاجتماع الوزاري وفي قمة "بريكس" صيف العام الجاري.

من ناحية أخرى، كشف وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، عن تدمير منظومة أخرى للدفاع الجوي من طراز "باتريوت" في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال شويجو ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إن "القوات الروسية تمكنت من قصف منظومة صاروخية من طراز "باتريوت" في العاصمة كييف، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل".

وأشار إلى أن القوات الروسية تمكنت أيضا خلال الأيام الماضية من تدمير مستودعات كبيرة للأسلحة الغربية في "خميلنيتسكي" و"ترنوبل" و"نيكولاييف"، بالإضافة إلى تدمير نظام صواريخ "باتريوت" الأمريكية المضادة للطائرات في كييف".

وشدد المسؤول الروسي على أن موسكو تراقب الوضع عن كثب بشأن إمدادات المعدات والأسلحة إلى أوكرانيا، لافتا إلى أن القوات الروسية تقوم باستهداف كافة شحنات الأسلحة الغربية لأوكرانيا حال اكتشافها. 

وكانت القوات الروسية قد تمكنت قبل أسبوعين من تدمير منظومة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي في كييف باستخدام صاروخ فرط صوتي من نوع "كينجال".
تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا تمتلك منظومتي دفاع جوي من طراز "باتريوت" في البلاد، إحداهما تبرعت به الولايات المتحدة الأمريكية والأخرى تبرعت بها ألمانيا وهولندا.

في المقابل، امتنع المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إحنات، عن التعليق على حادث الهجوم على العاصمة الروسية موكسو بطائرات بدون طيار، بعد أن اتهم "الكرملين" أوكرانيا بالضلوع في الهجوم ردا على الضربات الروسية الأخيرة التي استهدفت كييف.

وأوضح إحنات، في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية: "نحن لا نعلق على ما يدور في سماء روسيا".

جدير بالذكر أن سماء موسكو شهدت هجوما بطائرات بدون طيار استهدفت عدة مبان في العاصمة الروسية، وذلك في خضم هجوم روسي واسع النطاق بطائرات بدون طيار على كييف، وعلى خلفية العملية الروسية الخاصة على أوكرانيا.

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