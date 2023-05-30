لسوء التنظيم.. النبراوي يعتذر للمهندسين المشاركين في التصويت على سحب الثقة منه|فيديو

قدم المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، اعتذارا لأعضاء الجمعية العمومية المشاركين في العمومية الطارئة المنعقدة الآن بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر على سوء التنظيم واختيار المكان، مؤكدا أنه ليس "المسؤول عن التنظيم".

وأكد النبراوي، الذي يصوت اليوم على سحب الثقة منه، بناء على طلب تقدم به 1960 عضو جمعية عمومية، أنه يثق في قدرة زملائه من المهندسين، وأنه كان على يقين بأنه حجم المشاركة في الجمعية العمومية الطارئة سيكون كبيرا ويفوق التوقعات وهذا يدل على وعي المهندسين.

ويشارك أكثر من 7 آلاف عضو من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين في العمومية الطارئة التي دعا لها مجلس نقابة لسحب الثقة من النقيب العام المهندس طارق النبراوي.