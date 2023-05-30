عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لسوء التنظيم.. النبراوي يعتذر للمهندسين المشاركين في التصويت على سحب الثقة منه|فيديو

طارق النبراوي وسط
طارق النبراوي وسط المهندسين

قدم المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، اعتذارا لأعضاء الجمعية العمومية المشاركين في العمومية الطارئة المنعقدة الآن بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر على سوء التنظيم واختيار المكان، مؤكدا أنه ليس "المسؤول عن التنظيم".

وأكد النبراوي، الذي يصوت اليوم على سحب الثقة منه، بناء على طلب تقدم به 1960 عضو جمعية عمومية، أنه يثق في قدرة زملائه من المهندسين، وأنه كان على يقين بأنه حجم المشاركة في الجمعية العمومية الطارئة سيكون كبيرا ويفوق التوقعات وهذا يدل على وعي المهندسين.

ويشارك أكثر من 7 آلاف عضو من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين في العمومية الطارئة التي دعا لها مجلس نقابة لسحب الثقة من النقيب العام المهندس طارق النبراوي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالدولار.. طبيب نساء: أستغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

مخزون مصر من اللحوم بآمان| الحكومة تستعد لـ عيد الأضحى بـ 250 ألف رأس.. والسعر 225 جنيها

أوسوريو يكشف لـ صدى البلد حقيقة هروبه من الفندق ورحيله عن الزمالك

ترشيحاتنا

306 آلاف شقة جديدة.. والصرف الصحي يصل 90% من الجمهورية| أخبار سارة من الدولة للمصريين

بوتين: نحن لم نبدأ هذه الحرب.. ولا نستخدم أساليب تتبعها أوكرانيا

لو مخستيش مش هنكمل.. مصري يطلق زوجته بسبب زيادة الوزن.. فيديو

تحذير من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

إجراء عاجل من روسيا ضد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية

الطبيب تركها في العملية وهرب.. فاطمة دخلت لإجراء شفط دهون خرجت بدون معدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 محليات طبيعية تصلح كبدائل للسكر الأبيض.. مفيدة وصحية

ماذا تفعل السجائر فى قلوبنا .. جمال شعبان يجيب بالتفصيل

فسحها وخرجها من البيت.. دراسة أمريكية: عدم تنزه المرأة يصيبها بمرض خطير

في اليوم العالمي للتصلب المتعدد.. إجراءات وقائية لتباطؤ تقدم المرض

فيديو

السبب غريب .. تفاصيل مؤلمة في تخلص سيدة الشرقية من نجلها

القضاء على أزمة ارتفاع أسعار الذهب | تفاصيل مشروع جديد

ماذا قالت ريهام عبد الغفور عن محمد رمضان ؟

دعوة للصلح بين تامر وبسمة بوسيل .. وتصرف غريب من ابنة عبلة كامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ