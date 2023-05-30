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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خروج جميع المصابين باختناق خلال حريق مصنع ملابس بالمنوفية

إصابة عمال باختناق
إصابة عمال باختناق داخل مصنع في المنوفية

أعلنت مستشفي شبين الكوم التعليمي في محافظة المنوفية عن خروج جميع المصابين بحالات اختناق داخل مصنع ملابس في المنطقة الحرة بمدينة شبين الكوم وذلك عقب تلقي نحو 90 مصاب الإسعافات الأولية واستقرار حالتهم وخرجت جميع الحالات من المستشفي في حالة جيدة.

كان عمال مصنع ملابس بالمنطقة الحرة بمدينة شبين الكوم قد سقطوا خلال عملهم مصابين بحالات اختناق حيث تم نقل نحو 90 مصاب الي مستشفيات شبين الكوم.

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 وأكد العمال أنهم فوجئوا بإصابتهم بحالات اختناق نتيجة رائحة قوية من مصنع المعسل المجاور لهم حيث أدت الرائحة الي تساقط بعضهم حيث تم الاتصال بالاسعاف.

وأضاف العمال أنه تم نقل العمال الي مستشفيات شبين الكوم عقب شعورهم بأعراض ضيق تنفس نتيجة الرائحة السيئة ، مؤكدين أنها ليست المرة الأولي التي يحدث فيها حالات اختناق جماعي نتيجة مصنع المعسل.

وكان شهر ديسمبر الماضي قد شهد تساقط عدد من عمال نفس المصنع نتيجة حالات اختناق واصدرت النيابة العامة بيانا تؤكد فيه " أعلنت النيابة العامة في بيان لها أنها تحقّق في اختناق أحد عشر عاملًا بمصنع ملابس بشبين الكوم من أدخنة مصنع مجاور.

وتوصلت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة -حتى ساعته- إلى اختناق أحد عشر عاملًا وعاملة بمصنع «نيدل كرافت للملابس»؛ بسبب تصاعد أدخنة كثيفة من مصنع «الصعيدي للأدخنة» المجاور، حيث شاهدت النيابة العامة من تسجيلات آلات المراقبة بالمصنع محل عمل المصابين لقطاتِ اختناقهم وفرارهم من الدخان، وسقوط إحدى العاملات بسبب الاختناق ومحاولة إسعافها، حيث اتهم بعضُ المصابين في التحقيقات مسئولَ مصنع «الصعيدي للأدخنة» لمسئوليته عن إحداث إصابتهم. 

و استدعت النيابة العامة مدير مصنع الصعيدي للأدخنة لسؤاله، وشكلت لجنة من «جهاز شئون البيئة» للانتقال لمعاينة المصنع، وإجراء قياسات الهواء والأدخنة والغازات به بيانًا لمدى مطابقتها للمعايير والاشتراطات الواجب الالتزام بها، وبيان أوجه القصور فيها، ومَا إذا كانت تُشكل أيَّ خطورة على الأرواح، وتحديد المسئول عن ذلك، وسند مسئوليته، وكانت النيابة العامة قد عاينت المصنعَ وتبينت به مدخنةً يبلغ ارتفاعها نحو عشرة أمتار. 

وندبت النيابة العامة خبراء «الإدارة العامة للأدلة الجنائية» لمعاينة المصنع، وبيان مدى وجود نواتج احتراق به، واستدعت باقي المصابين لسماع شهادتهم، وطلبت تحريات الشرطة النهائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وجارٍ استكمال التحقيقات".

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