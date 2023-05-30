بدء فعاليات البرنامج الصيفي جيل بكرة يكبر بصحة بمساجد سيناء



شهد فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، باكورة ندوات التعليم الصحى بمساجد المحافظة تحت شعار: «جيل بكرة يكبر بصحة» ، والتي بدأت بمسجد ألنصر بالعريش يرافقة الشيخ حسين البنديرى مدير المتابعة والدعوة الإلكترونية والشيخ محمود غنام أمام وخطيب مسجد النصر بالعريش.



وأكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة على انطلاق ندوات التعليم الصحى بالبرنامج الصيفى للأطفال بمساجد المحافظة تحت شعار: «جيل بكرة يكبر بصحة» تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة وبتكليف من الدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي.

التعليم الصحي:

مشيرا إلى أنه سبق التنسيق مع مديرية الأوقاف خلال الأسبوع الماضى لتنفيذ مجموعة من البرامج الصحية بأهمية الصحة العامة داخل المساجد.. حيث تم التنسيق مع مديرية الأوقاف لإطلاق حملات توعية مشتركة عن أهمية التوعية والتعليم الصحى للحد من انتشار الأمراض بالبرنامج الصيفى للأطفال التابع لوزارة الأوقاف بمساجد المحافظة.

وأوضح فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة ، أن المبادرة تهدف إلى تعليم أطفالنا وتربيتهم صحيا باستعراض البرنامج الصحى اليومى من أجل صحة أفضل للأجيال القادمة.. كذلك تغيير السلوكيات الخاطئة وتعليم السلوكيات الصحية السليمة للحد من انتشار الأمراض وخصوصا أمراض الصيف .

وطالب ، بأهمية نظافة الأيدى قيل الأكل وبعده وبعد قضاء الحاجة ، وكذلك قص الأظافر ، وأهمية نظافة الوجه والعينين لحمايتهما من وقوف الذباب عليها ونقل الأمراض، والمحافظة على نظافة الفم والأسنان باستعمال الفرشاة والمعجون لحمايتها من التسوس ، والالتزام بالأدوات الشخصية وعدم استعمال أدوات الغير، والاهتمام بنظافة القدمين لمنع الروائح الكريهة .

وعدم الإصابة بالأمراض الجلدية، والتنبيه بعدم السير حافي القدمين حتى لا يحدث جروح أو دخول يرقات الطفيليات المعدية.