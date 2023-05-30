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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يتفقد توسعات محطة معالجة صرف صحي الصالحية

محطة صرف الصالحية
محطة صرف الصالحية بقنا

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالصالحية، لمتابعة إجراءات التشغيل القياسي لجميع مراحل المعالجة المختلفة بالمحطة تمهيداً لحصول المحطة علي الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM بمعرفة مفتشى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

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رافقه خلال الجولة، الدكتور حازم عمر ، نائب محافظ قنا ، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد نصر مدير عام البيئة وعدد من القيادات التنفيذية.

 

استمع محافظ قنا ، إلى شرح تفصيلي عن مكونات توسعات محطة معالجة صرف صحى الصالحية والتي تعمل بنظام الحمأة النشطة التقليدية بطاقة تصميمية 55 ألف م3/ يوم، وتستقبل مياه الصرف من 4 محطات رفع" الحصواية– الكنوز– المدينة الصناعية– الشيخ ركاب"، تستخدم المياه التي تعالجها المحطة في الري للغابات الشجرية غير المثمرة والتى تستخدم في إنتاج الأخشاب.

 

وأوضح محافظ قنا ، بأن الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM تهدف إلى الوصول بالمحطة إلى أقصى درجات الجودة والحرفية وتطبيق إجراءات التشغيل القياسي لجميع مراحل المعالجة المختلفة بالمحطة والتوثيق العملي والإداري لإجراءات العمل اليومية بالمحطة.

 

و أشار محافظ قنا ، إلى الحصول على الشهادة الدولية يرفع من جودة المياه المعالجة ومطابقة الخدمة المقدمة لاشتراطات القانون والتي ينص عليها الكود المصري في هذا الشأن.

 

محطة صرف الصالحية

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قنا الصرف الصحى محطة معالجة الصرف الصحي الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM صرف صحى الصالحية الحصواية

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