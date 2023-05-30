مدير تحرير الأهرام: موجة التعديات على أملاك الدولة تنكسر

قال أحمد عامر مدير تحرير جريدة الأهرام، إن هناك نوعين من التعديات، فهناك تعدي المواطن فيما يملك من أراضي زراعية، وهناك تعدي للمواطن فيما لا يملك على أراضي الدولة وهي الأراضي التي تستخدمها الدولة في بناء الإسكان الاجتماعي للشباب وإقامة المستشفيات ومحطات للمياه.

التعدي على املاك الدولة

وأكد " عامر " خلال لقائه ببرنامج " ٨ الصبح " المذاع على فضائية " الدى أم سي" أن تعدي المواطن فيما لا يملك وهي أراضي أملاك الدولة كالتعدي الذي حدث في بورسعيد، مضيفا أن أنواع المخالفات متعددة، كالتعدي على المزارع السمكية والتعدي على نهر النيل والأراضي الزراعية، كل ذلك تعديات على أملاك الدولة وأيضا على الأراضي الصحراوية، منوها إلى أن الدولة تستخدم هذه الاملاك لخدمة المواطن فى إتجاهات مختلفة كأنشاء المدن الجديدة والإسكان الإجتماعي.

وأوضح، مدير تحرير جريدة الأهرام، أن إزالة التعديات بشكل منظم يعود بالإيجاب على المواطن، مؤكدا أن الدولة تعيد أستخدام الأراضي المستردة في خدمات تقدم للمواطن بشكل منظم وآدمي كما يوفر حياة كريمة للمواطنين على مستوي الجمهورية.