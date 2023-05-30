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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ننشر أسماء الفائزين بجائزة الدولة القديرية

جوائز الدولة
جوائز الدولة

أعلنت الدكتورة نيفين ‏الكيلاني، وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية، والتي تضم 10 مبدعين، في ثلاثة مجالات هي (الفنون ‏والآداب ‏والعلوم الاجتماعية)‏، وذلك  خلال المؤتمر  الصحفي الذي اعقب اجتماع ‏المجلس الأعلى للثقافة ال69 لاختيار  الفائزين بجوائز الدولة.

حصل عليها في مجال الفنون كل من  الموسيقار هاني شنودة ، والدكتور أشرف زكي  نقيب المهن التمثيلية، والدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

كما فاز بها في مجال الآداب كل من، اسم الراحل الدكتور  عبد الرحيم الكردي،  أستاذ النقد والأدب العربي الحديث، والروائية هالة البدري، والدكتور أحمد يوسف، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة.


كما حصل عليها في مجال العلوم الاجتماعية، كل من، ‏‏المستشار عبد المجيد محمود،  والدكتور السيد فليفل، و الدكتور حسن السعدي ، والأستاذ صلاح سالم.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية الموسيقار هاني شنودة الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية المستشار عبد المجيد محمود

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