الموسيقات العسكرية تشارك في الاحتفال بالعيد الوطني 51 للكاميرون

شاركت عناصر الموسيقات العسكرية المصرية فى العرض العسكرى الذى أٌقيم مؤخراً بالعاصمة الكاميرونية " ياوندى " إحتفالاً بهذه المناسبة والتى تتزامن مع الإحتفال بالعيد السادس لتأسيس الوحدة الوطنية للإتحاد الإفريقى .

وذلك تلبية للدعوة المقدمة من القوات المسلحة الكاميرونية للمشاركة فى الإحتفال بالعيد الوطنى الحادى والخمسين لجمهورية الكاميرون.

وقدمت الموسيقات العسكرية التى شاركت ( كضيف الشرف ) بهذه المناسبة الوطنية عدد من المقطوعات التراثية والوطنية التى لاقت تفاعلاً كبيراً وأضفت مستوى راقيا من الإبداع الإنساني الذى يعمق رسائل المحبة والسلام بين الشعوب .

يأتي ذلك فى إطار عمق الروابط والعلاقات العسكرية التى تجمع القوات المسلحة ونظراءها بالدول الصديقة والشقيقة.