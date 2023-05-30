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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الموسيقات العسكرية تشارك في الاحتفال بالعيد الوطني 51 للكاميرون

صدى البلد

شاركت عناصر الموسيقات العسكرية المصرية فى العرض العسكرى الذى أٌقيم مؤخراً بالعاصمة الكاميرونية " ياوندى " إحتفالاً بهذه المناسبة والتى تتزامن مع الإحتفال بالعيد السادس لتأسيس الوحدة الوطنية للإتحاد الإفريقى .

وذلك تلبية للدعوة المقدمة من القوات المسلحة الكاميرونية للمشاركة فى الإحتفال بالعيد الوطنى الحادى والخمسين لجمهورية الكاميرون.

وقدمت الموسيقات العسكرية التى شاركت ( كضيف الشرف ) بهذه المناسبة الوطنية عدد من المقطوعات التراثية والوطنية التى لاقت تفاعلاً كبيراً وأضفت مستوى راقيا من الإبداع الإنساني الذى يعمق رسائل المحبة والسلام بين الشعوب .

يأتي ذلك فى إطار عمق الروابط والعلاقات العسكرية التى تجمع القوات المسلحة ونظراءها بالدول الصديقة والشقيقة.

الموسيقات العسكرية

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