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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن الضربات الأوكرانية في روسيا

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وروسيا

علق البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، على الهجوم الأوكراني بالمسيرات داخل الحدود الروسية، قائلا إنها لا تؤيد ولا تشجع تنفيذ هجمات داخل روسيا.

وقال البيت الأبيض: "لا نؤيد الهجمات داخل روسيا"، لافتا إلى أنه ما زلنا يتم جمع المعلومات بشأن ما حدث في موسكو.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة تركز فقط على مساعدة أوكرانيا في استعادة سيادتها على أراضيها عن طريق مدها بالأسلحة والمعدات.

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وعلى الجانب الآخر، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الجانب الروسي يحتفظ بالحق في اتخاذ أكثر الإجراءات صرامة ردا على هجوم الطائرات بدون طيار على موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نشر على موقعها على الإنترنت، "يحتفظ الجانب الروسي بحقه في اتخاذ أشد الإجراءات ردا على الهجمات الإرهابية لنظام كييف".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أوكرانيا شنت صباح اليوم هجومًا إرهابيًا بـ 8 طائرة بدون طيار على منشآت في موسكو.

وأضافت: “شاركت ثماني طائرات بدون طيار من طراز الطائرات: تم إسقاط خمسة منها من مجمع مدافع مضاد للطائرات في منطقة موسكو، وتم قمع ثلاث بواسطة الحرب الإلكترونية وانحرفت عن أهدافها المقصودة”.

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