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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انقراض البشرية.. تحذيرات مرعبة من خطورة الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

أفادت صحيفة  "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن مجموعة من كبار رجال الأعمال والخبراء من بينهم مبتكر “ChatGPT”، حذروا من أن صعود الذكاء الاصطناعي ينطوي على خطر انقراض البشرية.

وحسب الصحيفة الأمريكية، قالت مجموعة من كبار رجال الأعمال والخبراء من بينهم مبتكر  “ChatGPT”، في بيان نشر بمنظمة "سنتر فور إيه آي سيفتي”، إن مكافحة المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ينبغي أن تكون أولوية عالمية مثل المخاطر الأخرى، كالحرب النووية والأوبئة.

وحذر أحد المشاركين في البيان، جيفري هينتون، الذي يعتبر أحد الآباء المؤسسين للذكاء الاصطناعي، من مخاطره عندما ترك منصبه في شركة جوجل العملاقة في مطلع مايو.

وشدد على أن التقدم في قطاع الذكاء الاصطناعي يشكل مخاطر جسيمة على المجتمع والإنسانية.

وفي مارس، دعا مئات من الخبراء العالميين من بينهم الملياردير إيلون ماسك الذي كان بين مؤسسي شركة "أوبن إيه آي"، عام 2015، وترك مجلس إدارتها 2018، إلى التوقف لستة أشهر عن إجراء أبحاث ترمي للتوصل إلى تقنيات ذكاء اصطناعي أقوى من “ChatGPT”.

وأعربوا عن تخوفهم مما تحمله هذه التكنولوجيا من مخاطر كبيرة على البشرية.

وفي وقت سابق، حث سام التمان، الرئيس التنفيذي لشركة “OpenAI”، الشركة التي طورت “ChatGPT”، الكونجرس الأمريكي على وضع لوائح للذكاء الاصطناعي.

وحذر التمان من أن |التكنولوجيا يمكن أن تسير بشكل خاطئ”، وشبه ظهور “برامج الذكاء الاصطناعي باختراع المطبعة”.

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خلال جلسة استماع استغرقت خمس ساعات في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، تم استجواب مخترع ChatGPT بشأن المخاطر المحتملة لروبوتات الدردشة الذكية وقدرتها على إعادة تشكيل التاريخ البشري.

واعترف ألتمان بأن أسوأ مخاوفه هو أن التكنولوجيا يمكن أن تتسبب في “ضرر كبير”.

وقال: “إذا ساءت هذه التكنولوجيا ، فقد تسوء تمامًا ، ونريد أن نكون صريحين بشأن ذلك”، مضيفًا أن شركة OpenAI تسعى إلى “العمل مع الحكومة لمنع حدوث ذلك”.

ChatGPT الذكاء الاصطناعي البشرية انقراض البشرية الحرب النووية

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