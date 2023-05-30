قدم الآن.. وظائف بشركة مصر للطيران

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن الوظائف الخالية التي أعلنتها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لـوظائف خالية بنظام التعاقد وفقا لما جاء في كل من الإعلان رقم 22/2023، ورقم 23/2023 خارجي الخاص بفرص العمل المعلنة.

ويقدم موقع صدي البلد، كيفية التقديم وشروط القبول وموعد الاختبارات، لوظائف شركة مصر للطيران الخالية، بنظام التعاقد.

الأوراق المطلوبة للتقديم بوظائف مصر للطيران

صورة من شهادات الخبرة. الإجازة الهندسية LWTR / فرق الطائرات. المؤهل الدراسي صورة من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية. السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية شهادة القيد بنقابة المهندسين.

الإعلان الأول رقم 22/2023 الوظائف المطلوبة

مهندس صيانة هيكل ومحرك طائرات بالإدارات العامة لصلاحية الطائرات.

مهندس عمرة وحدة الطائرات.

مهندس عمرة محركات طائرات.

مهندس كيمياء.

مهندس اتصالات للعمل بالإدارة العامة لنظم الاتصالات.

مهندس صيانة هيكل ومحرك طائرات بالإدارات العامة للصيانة.

مهندس صيانة هيكل ومحرك طائرات بالإدارات العامة لصلاحية الطائرات.

مهندس صيانة أجهزة طائرات بالإدارات العامة للصيانة.

مهندس صيانة أجهزة طائرات بالإدارات العامة لصلاحية الطائرات.

الإعلان الثاني رقم 23/2023 فجاءت الوظائف المطلوبة

مهندس صيانة هيكل ومحرك طائرات بالإدارات العامة للصيانة.

موعد التقديم لوظائف مصر للطيران



لمن يرغب في التقديم على وظائف مصر للطيران عبر الدخول على موقع شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، على أن ينتهي موعد التقديم في يوم 11 يونيو 2023.

شروط وظائف مصر للطيران

