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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قدم الآن.. وظائف بشركة مصر للطيران

مصر للطيران
مصر للطيران

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن الوظائف الخالية التي أعلنتها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لـوظائف خالية بنظام التعاقد وفقا لما جاء في كل من الإعلان رقم 22/2023، ورقم 23/2023 خارجي الخاص بفرص العمل المعلنة.

ويقدم موقع صدي البلد، كيفية التقديم وشروط القبول وموعد الاختبارات، لوظائف شركة مصر للطيران الخالية، بنظام التعاقد.

الأوراق المطلوبة للتقديم بوظائف مصر للطيران

  1. صورة من شهادات الخبرة.
  2. الإجازة الهندسية LWTR / فرق الطائرات.
  3. المؤهل الدراسي
  4. صورة من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.
  5. السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية
  6. شهادة القيد بنقابة المهندسين.

الإعلان الأول رقم 22/2023 الوظائف المطلوبة

مهندس صيانة هيكل ومحرك طائرات بالإدارات العامة لصلاحية الطائرات.

مهندس عمرة وحدة الطائرات.

مهندس عمرة محركات طائرات.

مهندس كيمياء.

مهندس اتصالات للعمل بالإدارة العامة لنظم الاتصالات.

مهندس صيانة هيكل ومحرك طائرات بالإدارات العامة للصيانة.

مهندس صيانة هيكل ومحرك طائرات بالإدارات العامة لصلاحية الطائرات.

مهندس صيانة أجهزة طائرات بالإدارات العامة للصيانة.

مهندس صيانة أجهزة طائرات بالإدارات العامة لصلاحية الطائرات.

الإعلان الثاني رقم 23/2023 فجاءت الوظائف المطلوبة

مهندس صيانة هيكل ومحرك طائرات بالإدارات العامة للصيانة.

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موعد التقديم لوظائف مصر للطيران


لمن يرغب في التقديم على وظائف مصر للطيران عبر الدخول على موقع شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، على أن ينتهي موعد التقديم في يوم 11 يونيو 2023.

شروط وظائف مصر للطيران
 

  1. الإجادة التامة للغة الإنجليزية واستخدام الحاسب.
  2. الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدا، أو الإعفاء منها، أو لم يصبه الدور، أو تحت الطلب لمدة 3 سنوات.
  3. لن يتم الاعتداد بأي طلبات غير مستوفاه الشروط بعاليه.
  4. اختيار جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل مصاريفها.
  5. توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع 50 جنيه لخزينة الشركة لا ترد خلال الاختبارات.
  6. تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بالشركة.
  7. لا يحق للفرد التقدم لأكثر من وظيفة واحدة فقط
  8. يحق للشركة ترشيح المتقدم لأي وظيفة تناسب مؤهله، طبقا لبطاقات الوصف وما تقرره لجنة الاختبارات.
  9. ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما عند بداية قبول الطلبات.
  10. أن يكون المتقدم من أبناء محافظات القاهرة الكبرى، أو المقيمين فيها إقامة دائمة
  11. على أن يكون ذلك مدون ببطاقة الرقم القومي
  12. في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة أو الشركات التابعة لها يشترط موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة لها أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة، مع إحضاره إفادة بذلك قبل إجراء أول اختبار تقرره الشركة.
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