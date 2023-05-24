للعاملين بالسياحة.. وظائف خالية بمرتبات مجزية

يبحث عدد كبير من الراغبين في العمل عن الوظائف الخالية، خاصة بعد إعلان وزارة القوى العاملة عن توافر أكثر من 3 آلاف فرصة وظائف خالية داخل محافظة البحر الأحمر.

وظائف خالية في ثري كورنرز سي بيتش ريزورت

مدير حجوزات. عامل تجهيز وتحضير. مساعد رئيس قسم بالمطبخ الحلواتي. مساعد رئيس قسم بالمطبخ السلطات. مشرف أدوار.

ويشترط أن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط وأن تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عامًا.

برواتب من 2700 جنيه حتى 4000 جنيه.

وظائف خالية في فندق جاز لامايا

عدد 1 عامل تجهيز وتحضير عدد 5 مشرف غرف للحاصلين على مؤهل متوسط وتتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا برواتب تبدأ من 3000 جنيه حتى 3900 جنيه.

وظائف خالية في فندق «بانسيه رويال جاردن»



رواتب مجزية تبدأ من 2700 جنيه وتصل إلى 3500 جنيه.

بشرط أن يكون المتقدمون حاصلين على مؤهلات عليا وتتراوح أعمارهم بين 21 و45 عامًا.

وذلك في التخصصات التالية:

1. مدير ائتمان.

2. مراجع ليلي.

3. محاسب إيرادات.

وظائف خالية في فندق «أورينتال باي»



توافر 12 فرصة وظائف خالية براتب يصل إلى 2700 جنيه

المؤهلات المتوسطة

خبرة من 1 إلى 3 سنوات

أعمارهم من 18 إلى 30 عامًا

1.عامل سكن.

2. عامل كافيتريا.

3. 4 عامل تحضير وتجهيز.

4. 3 عامل زراعة.

5. 2 عامل مخزن.

جميع المؤهلات

برواتب تصل لـ4500 جنيه.