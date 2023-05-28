الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

تعرّضت رحلة مصر للطيران رقم MS643 من طراز B738، أثناء هبوطها في الساعات الأولى من صباح اليوم، على مدرج الهبوط الخاص بمطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، إلى حادثة انفجار أحد إطارات الطائرة.

وصرح مصدر مسئول بالشركة الوطنية مصر للطيران أنه أثناء هبوط طائرة مصر للطيران رحلة رقم MS643 من طراز B738 علي مدرج الهبوط الخاص بمطار جدة الدولي تعرّض أحد إطارات الطائرة إلى الانفجار.

وقد تمكن قائد طائرة مصر للطيران من الهبوط بسلام علي المدرج كما تم إنزال جميع الركاب بأمان إلي صالة وصول الركاب ولا توجد أي إصابات.

مصر للطيران جارٍ حاليًا فحص جسم الطائرة

وصرح مصدر مسئول بالشركة الوطنية مصر للطيران أنه جارٍ حاليًا فحص جسم الطائرة وذلك استعدادًا لبدء إجراءات الصيانة والأعمال الفنية اللازمة.