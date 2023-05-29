وظائف خالية بالمحافظات .. قدم الآن

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الوظائف الخالية التي توفر رواتب مجزية، بالإضافة الى المميزات التأمينية والعلاجية، والتي توفرت في بعض المحافظات.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري، الوظائف المتاحة وطرق التقديم، والشروط المطلوبة، للتوظيف بالفرص الخالية.

وأعلنت جامعة القاهرة عن عدد من الوظائف الخالية الجديدة، التي يتاح التقديم لها الآن عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحددت الجامعة شروط وخطوات التقديم والتخصصات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف جامعة القاهرة 2023



تصريح مزاولة المهنة.

الموقف من التجنيد.

موافقة جهة العمل.

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

أصل شهادة التخرج.

أصل شهادة الامتياز.

أصل شهادة الميلاد بالحاسب الآلي.

شروط وظائف جامعة القاهرة 2023



أن يكون قد أمضى عشرة أشهر على الأقل من عام تدريب الامتياز بمستشفيات جامعة القاهرة، بناء على قرار مجلس إدارة المستشفيات الجلسة رقم 168 بتاريخ 2/7/2013 المعتمد محضرها من الدكتور / رئيس الجامعة بتاريخ 21/7/2013.

الأطباء الذين سوف يتم ترشيحهم في وظيفة طبيب مقيم بمختلف التخصصات الإكلينيكية توجد لهم دورة تدريبية بالمستشفيات في الأورينتيشن.

أن يكون من خريجي كلية الطب جامعة القاهرة بتقدير عام جيد على الأقل في البكالوريوس وجيد جدا في مادة التخصص.

ألا يكون قد مضى على إنهائه تدريب سنة الامتياز أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر وظائف جديدة في محافظة القليوبية، للعمل في شركات القطاع الخاص، بعدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريًّا وتصل إلى 6 آلاف جنيه.

وتشمل فرص العمل المتاحة، التأمين الصحي والاجتماعي، للتقديم عليها خلال شهرَي مايو ويونيو 2023.

محافظة القليوبية

- عدد 30 عامل إنتاج؛ للعمل في إحدى الشركات العاملة في الصناعات الغذائية بالقليوبية.

- 5 مشغلي ماكينة للعمل؛ في إحدى الشركات العاملة في الصناعات الغذائية بالقليوبية.

-2 فني غلاية؛ للعمل في إحدى الشركات العاملة في الصناعات الغذائية بالقليوبية.

-3 مشغل فرن؛ للعمل في إحدى الشركات العاملة في الصناعات الغذائية بالقليوبية. الشروط: (مؤهل متوسط- السن 30: 50 سنة- الراتب بين 2700: 3700 جنيه).

الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر



يوجدها بها 3 وظائف قيادية على النحو التالي:

- مدير عام حماية البيئة البحرية. - مدير عام التشغيل الإلكتروني. - مدير عام الشؤون التجارية.. ويستمر التقدم لها حتى 7-6-2023.

وظائف الهيئة القومية للأنفاق

- رئيس الإدارة المركزية للوحدات المتحركة والأعمال الميكانيكية. - مدير عام الشؤون المالية. - مدير عام الأعمال الكهربائية. - مدير عام المكتب الفني. - مدير عام التكييف والتهوية.. ويستمر التقدم لها حتى 6-6-2023.

وظائف وزارة المالية



- وظيفة بمستوى مدير عام، ويستمر التقدم لها حتى 4 يونيو 2023.

وظائف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

- رئيس الإدارة المركزية لحماية المستهلك. - رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق. - رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية والتراخيص. - مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية. - مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي.. ويستمر التقدم لها حتى 6-6-2023.

وظائف هيئة الإسعاف المصرية



يوجد بها 9 وظائف على النحو التالي:

- مدير عام الإدارة العامة لإقليم القناة. - مدير عام الإدارة العامة لمنطقة القاهرة. - مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الجيزة والقليوبية. - مدير عام الإدارة العامة لاقليم وسط الصعيد. - مدير عام الإدارة العامة لإقليم شمال الصعيد. - مدير عام الإدارة العامة لإقليم جنوب الصعيد. - مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية. - مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية. - مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية…ويستمر التقدم لها حتى 7-6-2023.

كفية التقديم باعلان وظائف وزارة القوى العاملة

التوجه إلى الوزارة 3 شارع يوسف عباس، مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571- 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات.