بعد فوزه بجائزة الدولة التقديرية.. أشرف زكي: أشكر أسرتي وأكاديمية الفنون

عبر الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين عن سعادته باختياره للفوز بجائزة الدولة التقديرية ضمن القائمة التي أعلنت عنها الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة منذ قليل.

وقال أشرف زكي في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه فخور بهذا الاختيار، موجها الشكر لوزيرة الثقافة، ولأكاديمية الفنون وهي الجهة التي رشحته لهذه الجائزة.

ووجه أشرف زكي عبر صدى البلد رسالة إلى أسرته، معبرا عن امتنانه وشكرا لهم على تحمل انشغاله، وتفضيله للشغل دائما، ويتمنى أن يكون دائما على قدر المسئولية.

حصل عل جائزة الدولة التقديرية لعام 2023 في مجال الفنون كل من الموسيقار هاني شنودة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

وقرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي؛ بتوحيد ساعات العمل الخاصة بالأعضاء في الأعمال الفنية؛ لتكون 12 ساعة يومياً؛ وذلك وفقا لضوابط ولوائح وقوانين النقابة .

وجاء قرار مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية؛ حفاظاً على القوي الناعمة المصرية؛ حيث وصل الأمر إلى استمرار التصوير في أحد الأعمال الفنية إلى 52 ساعة.

وطمأن الفنان أحمد إبراهيم، جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، بعد إصابته بجلطة خلال الفترة القليلة الماضية، وسفر الفنان أشرف زكي -نقيب المهن التمثيلية- له للاطمئنان على صحته.

وقال أحمد إبراهيم في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، إن الفنان أشرف زكي، سافر له من مصر للإمارات خصيصًا على نفقته الخاصة، كي يطمئن على صحته، مطمئنًا جمهوره على حالته قائلًا: إنه بدأ يتحسن عما كان عليه.