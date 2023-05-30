عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد فوزه بجائزة الدولة التقديرية.. أشرف زكي: أشكر أسرتي وأكاديمية الفنون

أشرف زكي وروجينا
أشرف زكي وروجينا

عبر الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين عن سعادته باختياره للفوز بجائزة الدولة التقديرية ضمن القائمة التي أعلنت عنها الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة منذ قليل.

 

وقال أشرف زكي في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه فخور بهذا الاختيار، موجها الشكر لوزيرة الثقافة، ولأكاديمية الفنون وهي الجهة التي رشحته لهذه الجائزة. 

 

ووجه أشرف زكي عبر صدى البلد رسالة إلى أسرته، معبرا عن امتنانه وشكرا لهم على تحمل انشغاله، وتفضيله للشغل دائما، ويتمنى أن يكون دائما على قدر المسئولية. 

 

حصل عل جائزة الدولة التقديرية لعام 2023  في مجال الفنون كل من  الموسيقار هاني شنودة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

 

وقرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي؛ بتوحيد ساعات العمل الخاصة بالأعضاء في الأعمال الفنية؛ لتكون 12 ساعة يومياً؛ وذلك وفقا لضوابط ولوائح وقوانين النقابة .

 

وجاء قرار مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية؛ حفاظاً على القوي الناعمة المصرية؛ حيث وصل الأمر إلى استمرار التصوير في أحد الأعمال الفنية إلى 52 ساعة.

 

وطمأن الفنان أحمد إبراهيم، جمهوره ومحبيه على حالته  الصحية، بعد إصابته بجلطة خلال الفترة القليلة الماضية، وسفر الفنان أشرف زكي -نقيب المهن التمثيلية- له للاطمئنان على صحته. 

 

وقال أحمد إبراهيم في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، إن الفنان أشرف زكي، سافر له من مصر للإمارات خصيصًا على نفقته الخاصة، كي يطمئن على صحته، مطمئنًا جمهوره على حالته قائلًا: إنه بدأ يتحسن عما كان عليه. 

اشرف زكي إدارة نقابة المهن التمثيلية أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية جائزة الدولة التقديرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

بتهمة الخيانة.. إجراء عاجل في أوكرانيا ضد زيلينسكي

اللحمة المفرومة بـ150 جنيها..أمن الجيزة يكشف عن مفاجأة بمحل جزارة في الطالبية

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

كان بيطلب حاجات حرام..متهمة بتصوير رجل عاريا: اتجوزته عرفي ودلوقتي فى عصمة واحد تاني

موضوعات متعلقة

تامر هجرس: مبحبش حاجة تعصبني وماليش شلة في الوسط الفني

Anatomy of a Fall الأفضل.. تعرف على قائمة جوائز مهرجان كان لعام 2023

جين فوندا تمنح أبطال فيلم Anatomy of a Fall السعفة الذهبية بمهرجان كان 2023

تارانتينو يمنح جوناثان جليزر جائزة لجنة التحكيم بـ مهرجان كان 2023

الياباني كوجي ياكوشو يحصد جائزة أفضل ممثل في مهرجان كان 2023

التركية ميرفي دزدار تحصد جائزة أفضل ممثلة من مهرجان كان 2023

أبرز الإطلالات ولجان التحكيم وأبطال الأفلام.. صور من ختام مهرجان كان السينمائي

كوينتين تارانتينو على السجادة الحمراء لمهرجان كان قبل صعوده المسرح الليلة| صور

ترشيحاتنا

تركيا.. الكشف عن الموعد المحتمل لتنصيب أردوغان وإعلان قائمة المرشحين للحكومة الجديدة

من المسئول عن إدارة الزمالك الآن؟ المستشار القانوني للنادي يكشف الحقيقة للجمهور

يوم الوفاء.. الوطنية للإعلام تكرم رواد العمل الإذاعي تقديرا وعرفانا لدورهم الكبير

وزيرة الثقافة: حرصنا على الشفافية في اختيار الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية

نشر700 جندي.. قرار عاجل من حلف الناتو بعد تصاعد الأزمة في كوسوفو

سترتفع مجددًا.. الأرصاد تصدر بيان عن طقس الـ72 ساعة القادمة..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سترتفع مجددًا.. الأرصاد تصدر بيان عن طقس الـ72 ساعة القادمة..تفاصيل

ظهور البقع الزرقاء علامة على مشكلة خطيرة.. حسام موافي يكشفها

صحي أكتر .. طريقة عمل شيبسي الجزر

حيل سريعة لتقليل التوتر فى 10 دقائق

فيديو

تفاصيل مثيرة في تحرير المواطن السعودي بواسطة الجيش اللبناني| فيديوجراف

خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس.. أين الحقيقة ولماذا هددت الفنانة بمقاضاته؟

السبب غريب .. تفاصيل مؤلمة في تخلص سيدة الشرقية من نجلها

القضاء على أزمة ارتفاع أسعار الذهب | تفاصيل مشروع جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ