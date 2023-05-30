تكريم 267 من حفظة القرآن الكريم بمركز شباب برج مغيزل بكفر الشيخ

شهد مركز شباب برج مغيزل التابع لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تكريم 267 من حفظة القرآن الكريم بالتعاون بين المدارس الابتدائية والإعدادية بالقرية التابعة لمديرية التربية والتعليم، لدعم حفظة كتاب الله، ونشر الأخلاق، والتأكيد على الانتماء الوطني، وترسيخ القيم والمبادئ التي تحصن الشباب من الانحلال والتطرف، ومعاونة الأسرة على تربية النشء الذي ينفع أهله ووطنه وأمته.



وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكريم حفظة القرآن الكريم بقرية برج مغيزل، إحدى قرى حياة كريمة بمركز مطوبس، وشهد مركز الشاب أعمال تطوير ملعب مركز الشباب، وإقامة مدرسة برج مغيزل الإعدادية بنات، وملحق جديد بمدرسة برج مغيزل الإعدادية بنين، إضافة إلى إنشاء عدد من المشروعات الخدمية بمجلس قروي الجزيرة الخضراء، "من بينها برج مغيزل، وجارٍ استكمال بقية المشروعات من البنية التحتية.



حضر الاحتفالية، عدد كبير من الأهالي، والشيخ حسن عبد البصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، وابن القرية، ومحمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، والمهندس عبد السلام العبد، رئيس الوحدة المحلية، والمهندس عبده جابر، سكرتير الوحدة المحلية، أحمد نصار، نقيب الصيادين، وفرج المزين، رئيس مجلس إدارة مركز شباب برج مغيزل، وخميس عرفة، نائب رئيس مجلس الإدارة، والقيادات التعليمية والشعبية بالمنطقة.



بدأ الاحتفال بالسلام الوطني والحفظة جميعا يرفعون أعلام مصر، وقدم الحفل الدكتور أحمد كنون بجامعة كفر الشيخ، وافتتح اللقاء بالقرآن الكريم للقارئ الشيخ أسامة البيلي فراج، ثم بكلمة للشيخ إبراهيم محفوظ، إمام مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي سابقا، ومدير إدارة العلمين بمطروح، وأشار أحمد نعمة الله، إلى أن هذا الحفل هو البداية ونحن في الطريق لمشروع الألف حافظ، أعقبها الابتهالات، للمبتهل الشيخ محفوظ إبراهيم، كما جرى تكريم كل الداعمين لهذا الحفل من كبار رجال القرية، ومديري المدارس، والمهتمين بالتعليم.



ودعا الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة أوقاف مطروح، إلى الاهتمام بحفظة كتاب الله، وخاصة من البنات فهم أساس البيت وعدة المستقبل، مؤكدا على تعليم أبنائنا الأخلاق الكريمة والقيم النبيلة وبر الوالدين، ويقظة الضمير، وتعليم أبنائنا الإيجابية، وحسن التعامل مع الآخر مع حس وطني، مؤكداً على الخروج على العادات السيئة مثل الزواج المبكر للبنات والمغالاة في المهور.



نظم هذه الاحتفالية الكبرى مجلس إدارة مركز شباب برج مغيزل بقيادة كابتن فرج المزيني، وخميس عرفه، نائب رئيس مجلس الإدارة، وصابر حميدة، أمين الصندوق، والدكتور أحمد كنون بجامعة كفر الشيخ وأنصاري غريب عضو الجمعية العمومية وصاحب الفكرة، والشيخ حسن فراج، وأسامة عيسى، والكابتن حسني الشامي، المدير الفني للعبة الكاراتيه بالمركز، ومجدي عرفة، ومحمد رمضان، ومحمد المصري الموظفين بالمركز، وعلاء فراج.

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