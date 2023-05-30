أحمد فتوح ضمن تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة طلائع الجيش المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط : أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق ومصطفى الزناري محمد أشرف "روقا" وأحمد بلحاج محمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف جعفر وناصر منسي وسامسون أكينولا.

