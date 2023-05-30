بعد كسر كاحله.. جوني ديب يؤجل جولة Hollywood Vampires في أمريكا

تعرض الممثل الشهير جوني ديب، إلى موقف صعب بعد كسر كاحله عقب أيام من تواجده في مدينة كان لحضور العرض الأول لفيلمه Jeanne du Barry.

وكشف جوني ديب في منشور له عبر انستجرام، عن كسر كاحله، ونصيحة الأطباء بضرورة تجنب أي نشاط له في الفترة الحالية، وبالتالي لن يتمكن من السفر حاليا.

وتسببت هذه الأزمة، في حرمان جوني ديب من حضور الجولة الترويجية لـ Hollywood Vampires، وهي فرقة روك أمريكية تم تشكيلها عام 2012 من قبل نجم هوليوود وجو بيري.

Hollywood Vampires تكونت لتكريم موسيقى نجوم الروك الذين رحلوا في السبعينات، وأصدرت عدد من الأغاني والألبومات.

تسببت إصابة جوني ديب في تأجيل جولة Hollywood Vampires التي كان مقررا إقامتها الأسبوع المقبل، وستعود الفرقة إلى تقديم حفلاتها في أوروبا، الشهر المقبل.

وكشفت مواقع أجنبية عن استمرار التصفيق للفنان جوني ديب لمدة استمرت ما يقرب من السبع دقائق بعد عرض فيلمه Jeanne du Barry في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 76.

واختير فيلم Jeanne du Barry ليفتتح فعاليات النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث يقدم فيه جوني ديب شخصية لويس الخامس عشر.

فيلم Jeanne du Barry يشارك في بطولته إلى جانب جوني ديب كل من الممثلة الفرنسية مايوين، بيير ريتشارد، باسكال جريجوري، وغيرهم من الممثلين الفرنسيين، وهو من إخراج بطلة العمل.

وتدور أحداث الفيلم حول جين التي ولدت كابنة غير شرعية لخياطة فقيرة عام 1743، وتطورت حياتها بشكل غير متوقع حتى أصبحت آخر عشيقة رسمية للملك لويس الخامس عشر.