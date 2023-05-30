كليات جامعة القاهرة: الامتحانات تسير وفق الخطة الموضوعة

كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .

وقال الدكتور أحمد رجب، إن الامتحانات أسئلتها متنوعة تقيس كافة المهارات والمعارف فضلا عن سؤال حل المشكلات أسئلة موضوعية واختيار من متعدد وترجمة ومقالي وبعضها بأسلوب كراسة الإجابة وبعضها بابل شيت حسب طبيعة كل مادة .

وأضاف أحمد رجب، أن الامتحانات في كراسة إجابة يقوم الاستاذ بتصحيح محتواها سواء منفردا أو مشتركا طبقا للجدول الدراسي المقرر بالاقسام العلمية .

وفى نفس السياق، أعلن الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .

وقال الدكتور محمود السعيد، إن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى انطلقت اليوم الثلاثاء، وتنتهى الاختبارات يوم 24 يونيو قبل عيد الأضحى 2023.

وأضاف عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى تعقد حضوريا بالكلية داخل قاعات ومعامل الكلية وانه تم الانتهاء من وضع الأسئلة الخاصة بالامتحانات وتجهيزها وكل أستاذ مادة مسئول عن مادته بداية من التصوير والتوزيع والتسليم طبقا للنظام المعمول به.

على الجانب الآخر، أعلن الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، عن طبيعة سير عملية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2022م

وقام عميد كلية دار العلوم بجولة تفقد فيها اللجان الامتحانية في مختلف مباني الكلية، وتأكد من أن الامتحانات تسير بكل سهولة ودقة ونظام.

وقال الدكتور أحمد بلبولة إن الامتحانات تسير وفق توجيهات خطة الجامعة وتعليمات الدكتور محمد عثمان الخشت، مشددا على ضرورة تقديم المساعدات الطبية في حال وجود حالات.

وأكد على توزيع الملاحظين بدقة ونظام على اللجان الامتحانية، وأن الملاحظين في اللجان قبل بداية الامتحانية بنصف ساعة، كما أكد من تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة باللجان الامتحانية بدقة ونظام.



على الجانب الآخر، نظمت جامعة القاهرة الندوة التعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، في إطار متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 وما توليه الدولة المصرية من أهمية لعملية التنمية المستدامة.

وأكد المتحدثون خلال الندوة، أهمية المشاركة فى الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تأتى في إطار الجهود الوطنية المكثفة برعاية رئيس الجمهورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة ومواجهة مشكلات تغير المناخ ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

كما تم تقديم شرح واف لشروط المشاركة والتى تتضمن: أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة، وأن يتضمن مكونًا تكنولوجيًا ومكونًا يرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر)، وأن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به حيث تم التعريف بالفئات التى تستهدفها المبادرة ونوعية المشروعات.

كما تم التأكيد على آلية تقييم المشروعات خلال الدورة الثانية للمبادرة والتى سوف تتم وفقًا لمعايير، بينها التأثيرات البيئية وكفاءة استخدامات الطاقة والطاقة المتجددة والجدوى الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية ودرجة الابتكار واستخدامات التكنولوجيا الذكية.

