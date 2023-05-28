عميدة إعلام القاهرة تتفقد سير العمل داخل غرف الكنترول الخاصة بالامتحانات| تفاصيل

أجرت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الاعلام جامعة القاهرة ، جولة تفقدية للاطمئنان على سير العملية الامتحانية داخل أروقة قاعات ومدرجات الكلية ومبنى الامتحانات.

كما تضمنت الجولة التفقدية الاطمئنان على سير العمل داخل غرف الكنترول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023.

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر، نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، حفل ختام الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية، بحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر مستشار الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومديري عام المدن الجامعية، والطلاب، بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

وخلال الاحتفالية، تم تكريم الطالبات والطلاب الفائزين في مسابقات الأنشطة الطلابية والتي تضمنت مجالات الشعر بالفصحى والعامية، وتلاوة وتجويد القرآن الكريم، ودوري المعلومات، والمقال، والشطرنج، والرواية والقصة القصيرة، وتنس الطاولة، وكرة قدم للطلبة، وماراثون جري مسافات مختلفة 100 متر و 400 متر، والغناء والعزف الفردي، والتصوير الفوتوغرافي، والطالب المثالي والطالبة المثالية.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص الجامعة الاهتمام بأبنائها الطلاب وخاصة المغتربين منهم، وتوفير أجواء تعليمية ومعيشية لهم على أعلى مستوى من الجودة، موضحاً أن المدن الجامعية ليست للسكن فقط وإنما هي مكان لممارسة الأنشطة الرياضية، والثقافية، والاجتماعية، والفنية، وغيرها.