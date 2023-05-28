معلم الظل.. دورة تدريبية بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة

نظمت كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة دورة تدريبية بعنوان "معلم الظل"، وذلك في إطار حرص الجامعة على المساهمة الفعالة في جهود الدولة المصرية في تطوير العملية التعليمية والتربوية.

الهدف من الدورة التدريبية

تحديد خطوات دمج الطالب في البيئة المدرسية العادية مع معلم الظل "المساند"

التعرف على الأطفال داخل الفصل وخارجة وملاحظتهم وتقييمهم

إعداد خطة التعامل مع التلميذ والصعوبات التي قد يواجهها معلم الظل خلال مرافقة التلميذ داخل المدرسة

الصفات التي يجب أن يتسم بها معلم الظل.

تُساهم في إعداد کوادر جديدة من المعلمين والباحثين المتميزين والمؤهلين مهنيًا

تُمثل قاعدة الارتکاز في النهوض بالتعليم من خلال معالجتها للقضايا والمشکلات التربوية بالمؤسسات التعليمية

والجدير بالذكر، أن معلم الظل هو المعلم الذي يرافق الطالب في البيئة المدرسية، ويُعد همزة الوصل بين من الطالب وكل من معلم الصف والأسرة، ويساعده على التكيفٌ والاندماج مع البيئٌة المدرسية والزملاء، كما يساعده على تحقيقٌ أقصى قدر من الفهم والاندماج وتأدية أدواره المطلوبة منه على الوجه الأكمل.