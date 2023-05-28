عميد دار العلوم: يجب تقديم المساعدات الطبية الكاملة للطلاب خلال فترة الامتحانات

تابع الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، صباح اليوم الأحد، سير عملية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2022م.

وقام عميد كلية دار العلوم بجولة تفقد فيها اللجان الامتحانية في مختلف مباني الكلية، وتأكد من أن الامتحانات تسير بكل سهولة ودقة ونظام.



وقال الدكتور أحمد بلبولة إن الامتحانات تسير وفق توجيهات خطة الجامعة وتعليمات الدكتور محمد عثمان الخشت، مشددا على ضرورة تقديم المساعدات الطبية في حال وجود حالات.

كما تأكد من توزيع الملاحظين بدقة ونظام على اللجان الامتحانية، وأن الملاحظين في اللجان قبل بداية الامتحانية بنصف ساعة، كما تأكد من تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة باللجان الامتحانية بدقة ونظام.

