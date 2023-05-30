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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حياتي الشخصية باظت.. لأول مرة عمر كمال يكشف حقيقة علاقته بطليقة الفيشاوي

عمر كمال وندى الكامل
عمر كمال وندى الكامل

كشف المغني عمر كمال حقيقة علاقته ومشروع زواجه بندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك في تصريحات تلفزيونية له لأول مرة بشكل صريح. 

 

عمر كمال وندى الكامل

 

وقال عمر كمال في تصريحاته حول طبيعة علاقته بندى الكامل، وحقيقة توقف مشروع زواجهما:" ندى الكامل إنسانة كويسة ومحترمة جدا.. وبتجمعني بيها صداقة شخصية جدا.. ولو في عموما مشروع زواج بيني وبين أي حد هقول للناس كلها تعالوا شرفوني في فرحي". 

 

واستطرد عمر كمال قائلا، إنه يرفض حاليا الحديث عن حياته الخاصة موضحا:" الناس لما دخلت حياتي الشخصية وأنا السبب.. حياتي الشخصية باظت وعاوز أخليها في طي النسيان بعيدة".

 

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واحتفل الفنان عمر كمال بزفاف شقيقته آية، وسط حضور عدد كبير من نجوم الغناء، و قام بغناء عدد من أبرز الأغاني الخاصة به منها: بسكوتاية مقرمشة، بنت الجيران، انتى قلبى وربنا، وغيرها من الأغاني.

 

كما أحيا حفل الزفاف كل من عبد الباسط حمودة أحمد شيبة، حسن شاكوش، حمادة مجدي، وغيرهم، وأقيم الحفل في السويس.

 

أعلن المطرب عمر كمال أن يوم الخميس القادم موعدا نهائيا لطرح أغنيته الجديدة يا بيبي والتى يقدمها مع المطربة سارة زكريا.

 

ونشر عمر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" أمبارح كان فرح أختى وحبيت أعمله ف السويس وسط أهلى وناسى .. وبصراحة الناس وقفت معايا وكان أحلى يوم ف حياتى ".

 

 

وتابع :" فا حابب أشكر مدير أمن السويس وكل القيادات الأمنية ف المحافظة .. حابب أشكر كل أهلى وناسى وصحابى السوايسة اللى نورونى وشوفونى قدام ناسى وضيوفى وشكرا لكل نجوم السويس حبايبى واصحابى والعشرة اللى شرفونى ف الفرح .. عاوز أشكر كل أصحابى اللى نورونى ف السويس وجم من مسافات بعيدة عشان يفرحوا معايا ..

 

 

وأضاف :" و طبعا اخواتى الكبار والصغيرين اللى متعود منهم انهم ف ظهرى ومكبرنى قدام ناسى وأهلى نجوم مصر ونجوم الوطن العربى كله اللى شرفونى وفرحونى وفرحوا أختى ومن غيرهم اليوم مكنش هيبقى ليه أو لزمة .. شكرا من قلبى ليكم وربنا يقدرنى و أرد جمايلكم عليا  "

 

عمر كمال احمد الفيشاوي الفنان أحمد الفيشاوى الفنان عمر كمال بسكوتاية مقرمشة

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