أمين الفتوى: يمين اللغو لا تجب فيه الكفارة لهذا السبب

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن يمين اللغو هو الذي يجري على لسان الحالف دون أن يقصد أو يحقق نية الحلف.

وأضاف أمين الفتوى، في فتوى له، أن يمين اللغو ليس عليه كفارة، أما اليمين الذي تجب فيه الكفارة فهو اليمين المنعقدة الذي يقصد فيها الحالف ويحدد النية ثم يقع في هذا الفعل.

وأشار إلى أن الفقهاء توسعوا في هذه المسألة، فقالوا إنه إن لم يتذكر هذا اليمين فقد عفي عنه بنسيانه ، فيقول النبي (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان).

وأوضح، أن الحالف إذا حلف على شئ واحد أكثر من مرة ثم وقع فيه، فكفارته واحدة وليست متعددة.



وذكر أن كفارة اليمين، تخرج لإطعام عشرة مساكين، والمسكين الواحد تكلفته 200 جنيه، فإذا لم يستطع إخراج هذا المبلغ فعليه صيام ثلاثة أيام.