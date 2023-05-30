تامر أمين يطالب بتكريم عادل إمام.. ونيفين الكيلاني: سنعرض الموضوع على الأعلى للثقافة

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن تكريم الشخصيات المصرية لا يكون فقط من خلال الجوائز التشجيعية بل هناك جوائز تفوق، موضحة أن جوائز الدولة التشجيعية يتم التقدم لها، وأعلاها جائزة النيل.

وتابعت نيفين الكيلاني، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، أن الاختيار يتم من خلال ترشيح الجهات لجوائز الدولة التقديرية والنيل والتفوق، وفقا لمعاير الإنتاج العلمي والإبداع الفني، وكلا في تخصصه، ثم يتم عرض المرشحين من الجهات على لجان متخصصة، وهذه اللجان يكون لها معايير خاصة للاختيار، ومن ثم رفع الترشيحات للقائمة القصيرة.

وطلب الإعلامي تامر أمين بتخصيص جائزة لبعض القامات مثل الفنان عادل إمام، وردت عليه الكيلاني: "سنطرح الموضوع على المجلس الأعلى للثقافة".