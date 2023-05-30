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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن: حان الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على انضمام السويد لحلف الناتو

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إنه يأمل بأن يرحب حلف شمال الأطلسي "الناتو" بانضمام السويد إليه تزامنا مع قمته المقررة في يوليو القادم في ليتوانيا.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، في مدينة لوليو: "حان الوقت الآن لوضع اللمسات الأخيرة على انضمام السويد".

وعلى جانب آخر، قال أمين العام حلف شمال الأطلسي "حلف الناتو"، ينس ستولتنبرج، إنه من الممكن جدا أن يتم حل مسألة انضمام السويد مع انعقاد قمة الحلف في ليتوانيا.

وأضاف أمين عام حلف الناتو في تصريحات له اليوم: "نأمل حل مشكلة انضمام السويد سريعا إلى حلف الناتو"، لافتا إلى أن المخاوف التي أعربت عنها تركيا مشروعة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا لن تنظر بإيجابية إلى عضوية السويد في حلف الناتو بسبب سماحها لما سماها "امتدادات التنظيمات الإرهابية" بحرية الحركة على أراضيها.

وبحسب وكالة الأناضول الرسمية، أجاب أردوغان على سؤال لشبكة سي ان ان عما إذا كانت تركيا مستعدة لدعم عضوية السويد في الناتو، بالقول: "لسنا مستعدين للسويد في الوقت الحالي".

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