الدرجة الثالثة ب100 جنيه..مفاجأة عن عدد حضور جماهير الأهلى في مباراة الوداد

الدرجة الثالثة ب 100 جنيه

أكد الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلى، أن حضور الجمهور لمباراة الأهلي والوداد ضرورة، مضيفا أن الجمهور المغربي كان يساند الاهلي خلال فعاليات البطولة العربية.



وأضاف سعد شلبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الأهلى حريص على حضور الجمهور لمباراة الأهلي والوداد في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتابع الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلى، أن الأهلي طالب بالسعة الكاملة للجمهور في ستاد القاهرة في مباراة الوداد، لافتا إلى أن واثقون في أجهزة الدولة لتنظيم مباراة الأهلي و الوداد على أعلى مستوى.

وأكد الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن نرجو إعادة النظر في عدد الجمهور الحاضر لمباراة الأهلي والوداد، متابعا أن فريق الوداد يصل غدا وسيتم تقديم الدعم والمساندة والاستقبال الحافل للبعثة.

سعر التذكرة

وأكمل أن سعر تذكرة الدرجة الثالثة ب 100 جنيها، وحريصون على الحصول على الحد الأدنى من أجل التوفير على جماهير النادي الاهلي.