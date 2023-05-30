عميد الدراسات العليا لتربية القاهرة: عقدنا درجات علمية مشتركة مع الجامعات الأمريكية

استقبلت كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، وفدًا من مشروع مبادرة تميز المعلم، وذلك في إطار حرص الجامعة على المساهمة الفعالة في تطوير منظومة العملية التعليمية بمصر.

ومن جانبها قالت الدكتور إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية، إن زيارة وفد مبادرة تميز المعلم تضمنت التعريف بالمبادرة وأهدافها وآليات العمل بها، وتمت مناقشة سُبل دمج التكنولوجيا في جميع البرامج التعليمية وتطوير التربية العملية.

و أضافت عميدة الكلية، إلى انه تم بحث آليات عقد درجات علمية مشتركة مع الجامعات الأمريكية في مجال إعداد المعلم لتبادل الخبرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، وزار الوفد قاعات الكلية ومعاملها مشيدا بمستوى تجهيزاتها وفق أعلى المعايير الدولية، وأحدث وسائل التكنولوجيا.

جدير بالذكر أن مشروع "مبادرة تميز المعلم "مُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، ويتم تنفيذه بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات والجامعات المحلية والأجنبية، من خلال تحسين جودة تعليم المعلمين بالجامعات المصرية، وبناء قدراتهم وتعزيز مهاراتهم، وتوفير برامج إعداد المعلمين سواء قبل الخدمة أو أثناء التدريس.