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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث التعليم: أسئلة الثانوية العامة واضحة ولا تهاون في اللجان.. فيديو

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ، تعقيبا على اقتراب موسم امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة حاليا تتخذ مجموعة من الإجراءات والخطوات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة.

وأضاف متحدث التعليم، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن الوزارة أنهت كافة الاستعدادت لبدء موسم امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وتم عرض فيديو توضيحي مبسط على موقع الوزارة في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي .

وأكد، أن هناك إجراءات مشددة أعلن عنها وزير التعليم حول إجراءات تشديد اللجان ، والرقابة عليها ، مردفا أنه بالأمس كان هناك اجتماعا بين وزير التعليم مع مدير المديريات أكد فيه ضرورة الانتهاء لكافة الاستعدادات، وعدم التهاون في الإجراءات المتبعة، فضلا عن تشديده على أن تكون الأسئلة واضحو ولا تحتمل أكثر من إجابة . 

الثانوية العامة برنامج آخر النهار توك شو امتحانات الثانوية العامة

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